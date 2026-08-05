Phim 18+ quá hay làm 4 phần xem không chán: Nữ chính đẹp mê đắm, nhìn càng lâu, cuốn càng sâu

Netflix vừa tung những hình ảnh đầu tiên của Monster: The Lizzie Borden Story, hé lộ mùa thứ 4 của loạt phim 18+ đình đám từng gây tiếng vang toàn cầu Monster. Lần này, series sẽ khai thác vụ án của Lizzie Borden, một trong những nhân vật gây tranh cãi và bí ẩn bậc nhất lịch sử nước Mỹ.

Lizzie Borden là nhân vật có thật. Bà bị buộc tội sát hại cha và mẹ kế bằng rìu ngay tại nhà vào năm 1892. Dù vụ án gây chấn động dư luận và Lizzie bị đưa ra xét xử, bồi thẩm đoàn cuối cùng vẫn tuyên trắng án do không đủ bằng chứng kết tội. Hơn một thế kỷ trôi qua, đây vẫn được xem là một trong những vụ án nổi tiếng và bí ẩn nhất lịch sử Hoa Kỳ, liên tục trở thành nguồn cảm hứng cho sách, phim ảnh và các chương trình điều tra tội phạm.

Những hình ảnh đầu tiên của Monster mùa 4 (ảnh: Netflix)

(ảnh: Netflix)

(ảnh: Netflix)

Đảm nhận vai Lizzie Borden là Ella Beatty, nữ diễn viên sinh năm 2000. Dù vẫn là gương mặt khá mới, Ella được đánh giá cao nhờ ngoại hình cuốn hút cùng khả năng diễn xuất giàu cảm xúc. Trước khi góp mặt trong phim 18+ Monster, cô từng gây chú ý qua các tác phẩm như Feud: Capote vs. The Swans, If I Had Legs I'd Kick You và Act One. Với vai diễn Lizzie Borden hứa hẹn vô cùng nặng đô và gai góc, đây được kỳ vọng sẽ là vai diễn giúp nữ diễn viên trẻ bứt phá mạnh mẽ trong sự nghiệp.

Theo kế hoạch, Monster mùa 4 sẽ chính thức ra mắt trên Netflix vào ngày 17/09.

Ella Beatty là một gương mặt trẻ đầy triển vọng. Cô đảm nhận vai nữ chính Lizzie Borden trong phim 18+ Monster: The Lizzie Borden Story (ảnh: Vogue)

(ảnh: Interview Magazine)

Cho những ai chưa biết, ra mắt lần đầu vào năm 2022, phim 18+ Monster nhanh chóng trở thành một trong những series tội phạm ăn khách nhất của Mỹ. Mùa đầu tiên, Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, tái hiện cuộc đời của tên sát nhân hàng loạt Jeffrey Dahmer. Tiếp đó, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story ra mắt năm 2024 xoay quanh vụ án hai anh em nhà Menendez sát hại chính bố mẹ mình. Mùa 3, Monster: The Ed Gein Story chiếu hồi năm ngoái, kể về kẻ sát nhân kiêm cướp mồ mả khét tiếng Ed Gein.

Monster là loạt phim 18+ rất ăn khách của Netflix (ảnh: Netflix)

Là một series phim 18+, Monster không tránh khỏi những cảnh bạo lực và cả các cảnh nóng. Tuy nhiên, yếu tố giúp series giữ vững sức hút qua nhiều mùa không chỉ nằm ở những cảnh quay gây sốc, mà còn ở cách xây dựng tâm lý nhân vật, tái hiện các vụ án nổi tiếng với góc nhìn điện ảnh cùng chất lượng diễn xuất ổn định của dàn diễn viên. Chính sự đầu tư nghiêm túc về kịch bản và sản xuất đã giúp Monster trở thành một trong những thương hiệu phim tội phạm đáng chú ý nhất của Netflix, đồng thời tiếp tục được nối dài sang mùa thứ 4.

nguồn: Netflix