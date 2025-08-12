Màn ảnh Hàn Quốc không chỉ nổi tiếng với những bộ phim tình cảm lãng mạn hay cuộc sống gia đình, mà còn được biết đến rộng rãi qua các tác phẩm điện ảnh 18+ đầy táo bạo, khai thác những nội dung "nặng đô". Happy End (tựa Việt: Đoạn Kết Hạnh Phúc) là một tựa phim như thế.

Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám Choi Min Sik, Joo Jin Mo và Jeon Do Yeon. Cả ba đã cùng nhau viết nên một câu chuyện khiến người xem ám ảnh, thế nhưng đi kèm với đó là những giá trị nghệ thuật và nội dung đáng để suy ngẫm, chiêm nghiệm.

Câu chuyện phim Happy End xoay quanh ba nhân vật là Choi Bo Ra, Seo Min Ki và Kim Il Beom. Choi Bo Ra là một cô nàng "vạn người mê" điển hình với vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ và sự nghiệp thành công. Thế nhưng, điểm trừ duy nhất trong cuộc đời hoàn hảo của Choi Bo Ra lại là người chồng Seo Min Ki.

Khác với Choi Bo Ra, Seo Min Ki lại là mẫu đàn ông dễ bị xã hội đánh giá là kẻ thất bại. Anh mất việc làm, thay vợ làm mọi công việc nhà, chăm con nhỏ, đọc tiểu thuyết lãng mạn và xem phim truyền hình vào những lúc rảnh rỗi.

Chính vì những sự khác biệt quá lớn, Choi Bo Ra và Seo Min Ki không thể tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Quá chán chường với người chồng của mình, Choi Bo Ra đã lén lút qua lại bất chính với gã người yêu cũ điển trai phong độ Kim Il Beom.

Mối quan hệ sai trái của Choi Bo Ra và Kim Il Beom không qua khỏi mắt của Seo Min Ki. Dù vậy, người chồng vẫn nhẫn nhịn, cam chịu vì hy vọng níu giữ gia đình. Anh muốn con gái có một người mẹ tốt. Dẫu vậy, Choi Bo Ra lại là kẻ có thể làm chuyện không tưởng như chuốc thuốc ngủ đứa con mình dứt ruột để ra để có thể thoải mái tằng tịu với nhân tình. Cuối cùng, khi mọi chuyện vượt ra khỏi giới hạn chịu đựng, Seo Min Ki đã ra tay khiến cho hai kẻ nhẫn tâm như Choi Bo Ra và Kim Il Beom phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Ra mắt vào năm 1999, Happy End đã khiến toàn châu Á phải chấn động. Bộ phim gây ấn tượng khi xây dựng nên những nhân vật với loạt diễn biến tâm lý khiến người xem rùng mình nhưng đồng thời, nó vẫn có chất "đời". Bằng cách xây dựng nên bộ ba nhân vật chính mà chúng ta có thể thấy ở bất cứ đâu, Happy End khai thác chủ đề về những mặt tối trong tính cách con người, những định kiến từ xã hội và ảnh hưởng của chúng.

Vai nữ chính Choi Bo Ra do nữ minh tinh Jeon Do Yeon đảm nhận. Đây được xem là một trong những tác phẩm nổi bật nhất sự nghiệp của cô. Dẫu vậy, để có được những khung hình đầy tính nghệ thuật này, Jeon Do Yeon cũng đã phải trả giá rất nhiều. Nữ minh tinh từng chia sẻ rằng sau khi đóng Happy End, cô đã bị hủy bỏ toàn bộ hợp đồng quảng cáo.

Dẫu vậy, những khó khăn không thể đánh bại Jeon Do Yeon mà chỉ càng khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn. Jeon Do Yeon dùng diễn xuất, thái độ tận tâm với nghề để chứng minh giá trị của bản thân. Cô được xem là một trong những nữ diễn viên thành công nhất lịch sử Hàn Quốc với bộ sưu tập giải thưởng danh giá, thậm chí còn được vinh danh tại LHP Cannes.

Cho đến nay, Jeon Do Yeon vẫn hoạt động nghệ thuật năng nổ. Sắp tới, khán giả sẽ gặp lại cô ở bộ phim The Price Of Confession đóng cùng Kim Go Eun. Sang năm 2026, cô tái xuất màn ảnh rộng với tác phẩm Possible Love.

Vai người chồng tội nghiệp Seo Min Ki do tài tử gạo cội Choi Min Sik thể hiện. Giống như Jeon Do Yeon, Choi Min Sik cũng đã nổi tiếng từ lâu và hiện đang là một trong những ông hoàng của màn ảnh Hàn Quốc.

Ngôi sao 63 tuổi đạt được những thành công đáng ngưỡng mộ ngoài phòng vé, gần đây nhất là Exhuma, bom tấn khiến cả giới chuyên môn lẫn khán giả đều "phát cuồng". Hiện tại, Choi Min Sik cũng khiến khán giả vô cùng mong chờ khi hợp tác với mỹ nhân trẻ Han So Hee trong bản remake của bộ phim kinh điển The Intern. Ngoài ra, trên màn ảnh nhỏ, Choi Min Sik cũng có một bộ phim giật gân đáng mong đợi là Notes From The Last Row, dự kiến phát hành vào năm 2026.

Vai người yêu cũ của nữ chính Choi Bo Ra do Joo Jin Mo đảm nhận. Anh từng là gương mặt quen thuộc với công chúng qua những bộ phim nổi tiếng như Sắc Đẹp Ngàn Cân, Song Hoa Điếm, Hoàng Hậu Ki, Eun Dong Tình Yêu Của Tôi... tuy nhiên vụ scandal liên quan tới những tin nhắn khiếm nhã bị rò rỉ đã khiến Joo Jin Mo không thể tiếp tục hoạt động trong làng giải trí.