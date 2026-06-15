Ngọc Trinh: "Từ bỏ một người là từ bỏ những dự định tương lai mình đặt họ trong đó"

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Trinh luôn giữ được sức hút trong lòng công chúng. Song song với sự nghiệp, chuyện tình cảm của cô cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm. Dạo này, Ngọc Trinh bị réo tên trong vụ sao nữ bí mật hẹn hò 3 năm nhưng cô không lên tiếng. Đến mới đây, tiếp tục xuất hiện thông tin có cặp đôi hạng A yêu đương chưa kịp công khai đã toang.

Giữa những bàn tán, cư dân mạng đào lại dòng trạng thái đầy suy tư được Ngọc Trinh đăng tải trên trang cá nhân cách đây không lâu. Theo đó, Ngọc Trinh cho biết cô quyết định từ bỏ một người, bỏ cả những dự định tương lai đặt ra cho cả hai. Tuy nhiên, "Nữ hoàng nội y" vẫn rất vấn vương, trân trọng những gì đã trải qua.

Cụ thể, Ngọc Trinh không nhắc đến bất kì ai hay sự việc gì mà chia sẻ: "Thì ra từ bỏ một người, mình không chỉ từ bỏ họ mà còn từ bỏ những dự định tương lai mà mình đã đặt họ ở trong đó. Đôi khi có những ngày rất bình thường, nhưng một câu nói, một bài hát, một hình ảnh quen thuộc nào đó lại kéo tất cả cảm xúc trở lại. Thì ra ký ức vẫn ở đó, vẫn đẹp như ban đầu...trân trọng".

Dòng suy tư của Ngọc Trinh đăng tải cách đây không lâu bất ngờ bị nhắc lại

Nhiều người cho rằng dòng chia sẻ trên giống với phụ nữ tâm trạng sau biến cố tình cảm

Thời gian gần đây, Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi bị cư dân mạng gọi tên trong nghi vấn hẹn hò. Nguồn cơn xuất phát từ một bài đăng lan truyền trên các diễn đàn giải trí, tiết lộ về một cặp sao hạng A được cho là đã bí mật yêu nhau suốt nhiều năm nhưng chưa từng công khai mối quan hệ. Từ những "hint" được chia sẻ, nhiều cư dân mạng nhanh chóng liên hệ đến Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn. Không chỉ từng nhiều lần hợp tác trong công việc, cả hai còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, dành cho đối phương những lời nhận xét tích cực trước truyền thông. Chính sự thân thiết kéo dài trong nhiều năm khiến nghi vấn tình cảm ngày càng được bàn luận rộng rãi.

Bên cạnh đó, netizen còn liên tục "soi" những tương tác của cả hai trên mạng xã hội. Một số người cho biết từng bắt gặp Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn đi ăn riêng hoặc xuất hiện cùng nhau ngoài đời. Thậm chí, netizen còn soi nam diễn viên nhiều lần sử dụng các sản phẩm thuộc thương hiệu thời trang gắn liền với Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh từng vướng tin đồn hẹn hò Kiều Minh Tuấn

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, khi được hỏi về dự định hôn nhân thì Ngọc Trinh nói: "Hiện tại tôi không đặt cột mốc khi nào có con hay lập gia đình nữa. Mấy năm trước, tôi đặt cột mốc nhưng không thành nên hiện tại tôi muốn để mọi thứ đúng thời điểm, tuỳ duyên, tuỳ người. Đặt rồi lại không đạt được thì tự gây áp lực cho bản thân, rồi lại buồn nữa. Tôi nghĩ là kệ đi, khi nào đúng người thì mình lấy, trời cho lúc nào có con thì mình có".

Về gu chọn bạn trai, cô chia sẻ: "Tôi thích một người đàn ông dành cho gia đình. Đừng gia trưởng, vì gia trưởng là không sống với tôi được. Tôi thích tuýp người của gia đình, dành nhiều thời gian cho gia đình, không cần phải quá giỏi, kiếm tiền nhiều hơn tôi. Tôi thích một mối quan hệ có sự đồng hành, hai người cùng nhau cố gắng kiếm tiền, làm việc, tối về dành nhiều thời gian cho nhau. Nếu một người đàn ông dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không dành thời gian cho gia đình thì không phải gu của tôi hiện tại".

Ngọc Trinh cho biết hiện tại không quá đặt nặng chuyện lập gia đình

Ảnh: FBNV