Bất ngờ lớn tại phòng vé

Phát hành ngày 16/5, Final Destination: Bloodlines (Lưỡi hái tử thần: Huyết thống) nhanh chóng thống trị bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ, chiếm vị trí ngôi vương của bom tấn Marvel Thunderbolts* chỉ sau 3 ngày.

Theo Box Office Mojo, phim thu về 51 triệu USD trong cuối tuần mở màn (16-18/5) ở thị trường nội địa. Tác phẩm kinh dị này cũng kiếm được thêm 51 triệu USD từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ khác, tạo nên doanh thu toàn cầu đáng kinh ngạc là 102 triệu USD.

Final Destination: Bloodlines dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ.

Final Destination: Bloodlines là phần thứ 6 của loạt phim kinh dị, siêu nhiên Mỹ Final Destination, được xếp hạng R (người dưới 17 tuổi phải có cha mẹ hoặc giám hộ đi kèm). Phim bắt nguồn từ ý tưởng cái chết là thế lực siêu nhiên, không ai có thể trốn thoát.

Loạt phim phát hành lần đầu năm 2000, từ đó ra mắt phần mới tần suất 3 năm/lần. Riêng phần 6 cách phần 5 đến 14 năm.

Final Destination không có nhân vật phản diện cụ thể, thay vào đó cái chết được thể hiện qua chuỗi tai nạn tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng lại rất logic.

Phần 6 xoay quanh bi kịch của gia đình khi các thành viên lần lượt qua đời. Điểm mấu chốt là người mẹ từng thoát chết thần kỳ trong sự kiện kinh hoàng 50 năm trước.

Final Destination: Bloodlines lập kỷ lục phần phim Final Destination có doanh thu mở màn cao nhất Bắc Mỹ, vượt qua The Final Destination (2009) với 27 triệu USD.

Rotten Tomatoes chấm cho phim điểm “cà chua tươi” 93%. Đánh giá tích cực từ giới chuyên môn còn vượt qua cả khán giả (89%). Nhà phê bình nhận định đây là phần phim hay nhất của series đình đám.

“Đây là khởi đầu chấn động cho phần 6 của loạt phim kinh dị. Đánh giá của các nhà phê bình đáng kinh ngạc và điểm số của khán giả ở mức tuyệt vời cho thể loại phim kinh dị”, nhà phân tích David A. Gross của công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research cho biết.

Cú ăn ba của Warner Bros.

Final Destination: Bloodlines là bộ phim thứ 3 liên tiếp thành công tại rạp chiếu phim của Warner Bros. sau A Minecraft Movie và Sinners. Thời điểm ra mắt vào tháng 4, hai bom tấn trên đều nắm giữ vị trí ngôi vương phòng vé nhiều tuần liên tiếp.

Trong 3 ngày cuối tuần, Sinners kiếm được 15,4 triệu USD từ 3.518 rạp chiếu, xếp thứ ba phòng vé Bắc Mỹ. Tác phẩm kinh dị về ma cà rồng tạo doanh thu 240,8 triệu USD tại thị trường nội địa và 76 triệu USD ở quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 316 triệu USD.

Sau 7 tuần ra rạp, A Minecraft Movie kiếm thêm được 5,9 triệu USD từ 3.357 rạp chiếu, xếp thứ 4. Đến nay, bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử thu về 416 triệu USD ở Bắc Mỹ và 501 triệu USD từ quốc tế. Tổng cộng, phim đạt doanh thu 928 triệu USD trên toàn cầu. Đây là con số đáng mơ ước với hầu hết dự án phim trong năm 2025.

Sinners và A Minecraft Movie đều là dự án thành công của Warner Bros..

Thunderbolts* (Biệt đội sấm sét) sau hai tuần dẫn đầu tụt xuống hạng hai. Bộ phim siêu anh hùng mới nhất của Marvel thu 16,5 triệu USD từ 3.523 rạp chiếu, giảm 50% so với tuần trước. Cuộc phiêu lưu của nhóm siêu anh hùng bất hảo thu 155,4 triệu USD ở Bắc Mỹ và 325 triệu USD trên toàn cầu.

Mặc dù được đánh giá tốt hơn nhiều so với hầu hết tác phẩm Marvel trong vài năm qua, Thunderbolts* vật lộn để khỏi thua lỗ. Bom tấn này tốn 180 triệu USD để sản xuất và 100 triệu USD quảng bá. Một nửa doanh thu phải chia cho chủ rạp chiếu phim.

Chốt top 5 là The Accountant 2, có Ben Affleck đóng chính kiêm nhà sản xuất, với 5 triệu USD thu từ phòng vé Bắc Mỹ. Hiện, phim kiếm được hơn 90,5 triệu USD trên toàn cầu, trong đó 59 triệu USD tại thị trường nội địa.

Doanh thu phát hành phim vào tháng 5 cải thiện so với năm 2024, nhưng chưa thể bằng thời điểm trước đại dịch. Theo Comscore, doanh thu Bắc Mỹ tăng 15% so với năm 2024, chậm hơn 32% so với năm 2019.

Người ta kỳ vọng 2 dự án sắp ra mắt là Lilo & Stitch của Disney và Mission: Impossible - The Final Reckoning của Paramount tiếp tục thu hẹp khoảng cách so với trước đại dịch.