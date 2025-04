Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh đăng đàn thông báo, vào ngày 25/4 tới đây, phiên tòa xét xử vụ kiện liên quan đến chiếc xe hơi bị cháy của anh sẽ được diễn ra.

Cụ thể, vào tối muộn ngày 15/2/2023, chiếc xe hơi hạng sang của ca sĩ Duy Mạnh bỗng dưng bốc cháy bên dưới khu để xe của căn hộ chung cư ở TP.HCM. Bảo vệ tòa nhà phải phun nước dập lửa, còn chiếc xe đang trong tình trạng bị khóa, không mở được cửa và nắp capo.

Người nhà của Duy Mạnh lúc đó đã gọi điện cho hãng để nhờ nhân viên đến hỗ trợ, tuy nhiên không có ai xuất hiện. Sau đó, xe tiếp tục bốc cháy lớn nên bảo vệ tòa nhà đã phải dập lửa khá lâu, đồng thời báo công an đến xử lý.



Khi chiếc xe được đưa về trụ sở công an, người nhà Duy Mạnh, đại diện đơn vị bảo hiểm xe và đại diện hãng xe cùng có mặt, xác nhận tình trạng xe và chờ đợi kết quả giám định nguyên nhân cháy. Phía công an xác định nguyên nhân xe cháy là do chập điện, nhưng phía hãng lại cho rằng xe cháy là do vết cắn của chuột. Vì vậy, hãng xe không chịu trách nhiệm với sự cố cháy xe của Duy Mạnh.

Trong cuộc gặp mặt trực tiếp, do đại diện hãng xe không đưa ra hướng giải quyết hợp lý nên Duy Mạnh quyết định gửi đơn ra tòa để kiện. Cách đây 2-3 tuần, phiên hòa giải diễn ra tại tòa, nhưng cách trả lời của đại diện hãng xe một lần nữa khiến Duy Mạnh khó chấp nhận.

"Bên hãng xe vẫn đổ cho lý do, xe cháy là do chuột cắn. Vì khi mang xe về mở ra có phân chuột xanh lè và lá rác, lá cây tha vào khu vực chỗ cháy trong phần máy. Mà trong khi đó kết luận bên công an không hề có liên quan gì đến vấn đề chuột cắn.

Và ngay hôm đó trước mặt của luật sự 2 bên, đại diện hãng xe, đại diện công ty bán xe và có cả thẩm phán. Mình hỏi: "Thế lỡ may lúc đó xe tôi bốc cháy và lan ra những xe khác, rồi cháy chung cư. Thì bên ông chịu trách nhiệm hình sự, hay tôi, hay là con chuột chịu trách nhiệm hình sự. Thế là ông đại diện bên bán xe trả lời tỉnh bơ là: "Con chuột chịu trách nhiệm hình sự".

Sau khi cuộc hoà giải không thành công. Thẩm phán quyết định hẹn ngày để giải quyết vụ kiện này. Ngày giải quyết là ngày 25/4/2025. Mình muốn câu trả lời rõ ràng bên bán xe cho mình.

Tại sao xe tôi đỗ một chỗ tắt máy, tắt hết nguồn điện mà xe lại cháy. Và khi lửa cháy lần đầu, bảo vệ toà nhà dập tắt, người nhà có gọi cho bên hãng xe hỗ trợ để mở nắp capo, vì lúc này xe bị block hoàn toàn vì ngắt điện, nên không thể mở cửa và nắp capo để kiểm tra và xịt nước cho dập hẳn. Nhưng bên bán xe vẫn không cho người đến hỗ trợ, mà trong khi đó có số hotline.

Và tôi hỏi bên hãng xe: "Lúc đó xe cháy và lan ra cháy chung cư. Thì ai chịu trách nhiệm?". Bên bán xe bảo là: Con chuột chịu trách nhiệm", Duy Mạnh kể.

Hiện tại, vụ kiện của Duy Mạnh đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.