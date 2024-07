Phiên tòa lần 7 của nam diễn viên dùng chất cấm 181 lần

Phiên tòa được tổ chức lúc 14h ngày 24/7 tại Tòa án Trung tâm Seoul, theo Maekyung. Trước đó, bác sĩ của Yoo Ah In gửi cho anh đơn thuốc ngủ thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh dưới tên gia đình nam diễn viên, nhưng không xác minh ai là người cần điều trị.

Nam diễn viên Yoo Ah In. Ảnh: Maekyung.

Trong phiên tòa thứ 6, Bác sĩ Hwang thừa nhận đã kê đơn thuốc Stilnox, loại thuốc an thần, gây ngủ cho Yoo Ah In dưới tên của cha nam diễn viên vào tháng 8/2021. Hwang bảo vệ hành động của mình, tuyên bố dịch vụ giao hàng nhanh tạm thời được phép trong thời gian đại dịch COVID-19, nhưng ông này không xác minh cha của Yoo Ah In có bị ốm hay không.

Mặc dù Yoo Ah In và cha anh không bị nhiễm COVID-19, các đơn thuốc đã được giao theo yêu cầu của nam diễn viên. Khi bị các công tố viên thẩm vấn về việc giao hàng đơn thuốc không thực sự cấp bách, Hwang không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

Ngoài ra, bác sĩ Hwang giải thích về việc sử dụng thuốc gây mê khi ngủ cho quy trình chữa trị SGB (khối hạch hình sao) của Yoo Ah In. Lý do đưa ra là nam diễn viên nhạy cảm với cơn đau, sợ bị tiêm vào cổ, dù việc gây mê như vậy thường không cần thiết cho quy trình 10 giây.

Hwang thừa nhận đã thảo luận về thói quen sử dụng ma túy của Yoo Ah In với một đồng nghiệp, nhưng phủ nhận việc kê đơn thuốc gây nghiện bất hợp pháp.

Yoo Ah In bị cáo buộc sử dụng thuốc gây nghiện y tế 181 lần từ tháng 9/2020 - tháng 3/2022 với lý do là phẫu thuật thẩm mỹ, với số lượng lớn propofol, midazolam, ketamine và remimazolam được sử dụng.

Nam diễn viên bị cáo buộc đã nhận đơn thuốc bất hợp pháp cho hơn 1.100 viên Stilnox và Xanax dưới tên của người khác 44 lần từ tháng 5/2021 - tháng 8/2023. Bốn đồng phạm cùng Yoo Ah In cũng bị cho là hút cần sa ở Mỹ.

Trong phiên tòa thứ hai, Yoo Ah In thừa nhận một số cáo buộc sử dụng cần sa và propofol nhưng phủ nhận việc khuyến khích người khác dùng chất cấm , tiêu hủy bằng chứng và các cáo buộc khác. Anh khẳng định một số khía cạnh đã bị phóng đại và chưa bao giờ xúi giục hoặc giao cần sa cho YouTuber Kim.

Theo Maekyung