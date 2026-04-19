Đa dạng nông sản hữu cơ sạch, bắt mắt được bày bán tại phiên chợ.

Hành trình từ vài gian hàng nhỏ đến điểm hẹn của "tín đồ thực phẩm sạch"

Phiên chợ độc đáo này có địa chỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường LangBiang, Đà Lạt (Lâm Đồng). Mặc dù, nơi đây giá bán cao hơn chợ truyền thống nhưng vẫn thu hút đông đảo người mua nhờ chất lượng sản phẩm và thông điệp sống xanh, bền vững.

Ra đời từ năm 2019, phiên chợ nông sản hữu cơ Đà Lạt ban đầu chỉ có khoảng 5 gian hàng của những người trẻ cùng chung ý tưởng sản xuất nông nghiệp sạch. Trong bối cảnh "người bán khó tìm người mua, người mua không biết tìm sản phẩm sạch ở đâu", phiên chợ được hình thành như một cầu nối trực tiếp giữa nhà vườn và người tiêu dùng.

Phiên chợ nông sản hữu cơ đặc biệt ở Đà Lạt này chỉ tổ chức định kỳ 2 lần mỗi tháng.

Theo thời gian, số lượng gian hàng ngày càng tăng, đa dạng các loại nông sản như rau, củ, quả, cà phê, trà… Tất cả đều được sản xuất theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học hay thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo giữ nguyên giá trị dinh dưỡng và hương vị tự nhiên.

Không gian phiên chợ thường được tổ chức trong những khu vực xanh mát, tạo cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Ngay từ sáng sớm, người dân và du khách đã tìm đến để tham quan, mua sắm và trải nghiệm lối sống "ăn sạch – sống xanh".

Dù giá bán cao hơn so với chợ truyền thống, nhiều người vẫn lựa chọn nông sản tại phiên chợ hữu cơ như một cách đầu tư cho sức khỏe.

Chị Nguyễn Thị Vân, một khách hàng thường xuyên, cho biết: "Ở Đà Lạt nhưng không phải lúc nào cũng dễ tìm được thực phẩm sạch đúng nghĩa. Khi đến phiên chợ, tôi biết rõ nguồn gốc sản phẩm nên rất yên tâm. Giá cao hơn một chút nhưng xứng đáng cho sức khỏe gia đình".

Trong khi đó, anh Lê Tuấn Đạt, người dân địa phương, chia sẻ: "Mỗi lần phiên chợ mở, tôi đều đưa vợ con đến mua rau. Không chỉ mua hàng, đây còn là dịp để cả gia đình trải nghiệm không gian sống chậm, hiểu hơn về giá trị của thực phẩm sạch. Rau ở đây tươi, giữ được vị nguyên bản, ăn rất khác biệt".

Không chỉ dừng lại ở việc mua bán, phiên chợ còn góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng. Người dân dần quan tâm hơn đến nguồn gốc thực phẩm, quy trình sản xuất và tác động đến sức khỏe lâu dài.

Hướng đi mới cho nông nghiệp xanh và phát triển bền vững

Các nhà vườn tham gia phiên chợ đều theo đuổi triết lý sản xuất thân thiện với môi trường, lấy hệ sinh thái làm nền tảng. Nhiều người đã mạnh dạn chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang hữu cơ, dù phải đối mặt với chi phí cao và năng suất thấp hơn.

Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, thị trường tiêu thụ nông sản hữu cơ vẫn còn hạn chế do giá thành cao và nhận thức của người tiêu dùng chưa đồng đều. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ đòi hỏi thời gian dài để cải tạo đất, nguồn nước và hệ sinh thái.

Không chỉ có rau, củ, quả, nhiều loại sản phẩm được chế biến từ nông sản hữu cơ cũng được bày bán tại phiên chợ

Tuy nhiên, những mô hình như phiên chợ hữu cơ tại Đà Lạt đang mở ra hướng đi mới. Không chỉ tạo đầu ra ổn định cho nông sản sạch, phiên chợ còn góp phần xây dựng cộng đồng tiêu dùng có trách nhiệm, nơi người mua và người bán cùng chia sẻ giá trị bền vững.

Trong bối cảnh vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm, phiên chợ hữu cơ không chỉ là nơi cung cấp sản phẩm mà còn là không gian lan tỏa ý thức bảo vệ sức khỏe. Đây được xem là mô hình cần được nhân rộng nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp xanh tại Lâm Đồng.

Với sự ủng hộ ngày càng lớn từ cộng đồng, phiên chợ nông sản hữu cơ Đà Lạt đang dần khẳng định vai trò không chỉ là một hoạt động thương mại, mà còn là biểu tượng của lối sống lành mạnh, nơi con người hướng về tự nhiên, vì sức khỏe hôm nay và tương lai.