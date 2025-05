Người phi công này và một nhà sinh vật học biển đang khảo sát động vật hoang dã trên Vịnh California vào ngày 18/4 thì điều bất ngờ xảy ra. Động cơ của chiếc máy bay Cessna 182 dừng lại giữa không trung. Phi công đã phải hạ cánh khẩn cấp trên biển khi chỉ có vài phút để phản ứng.

Máy bay lật ngược khi rơi xuống, làm vỡ kính chắn gió, các mảnh vỡ để lại vết cắt và vết xước trên người các nạn nhân. Chiếc máy bay nhỏ này ngay sau đó đã bị chìm.

Bất chấp sự hoảng loạn, phi công vẫn giữ được bình tĩnh, hướng dẫn hành khách vượt qua tình huống một cách bình tĩnh. Sau vài giờ trôi nổi trên mặt nước, họ đã được một tàu gần đó cứu. Họ đã liên lạc được bằng một bộ đàm hàng hải nổi lên cùng với các mảnh vỡ trong vụ tai nạn.

(Ảnh: ABC13 News)

Ông Mike Macdonald (phi công Canada) kể lại: "Khi động cơ dừng lại, máy bay đột nhiên trở nên rất yên. Cảm giác đau đớn ập đến: Ôi trời, có vấn đề rồi! Ở độ cao 1.500 feet so với mặt nước, chúng tôi chỉ có 3 phút để chuẩn bị cho vụ va chạm với nước. Trong 90 giây đầu tiên, tôi đã cố gắng khắc phục sự cố, nhưng tôi sớm nhận ra rằng nếu tôi tiếp tục cố gắng khắc phục sự cố và khởi động động cơ, tôi sẽ không chuẩn bị được cho vụ va chạm với biển.

Vào giây cuối cùng, cảm giác như một con quái vật biển vươn tới, tóm lấy chúng tôi và kéo chúng tôi xuống nước. Tôi có thể thấy bạn đồng hành đang vật lộn dưới nước. Cô ấy vẫn nằm ngửa trên ghế và nước ngập đến cằm. Cô ấy hét lên: 'Tôi không thể ra ngoài. Tôi không thể ra ngoài'. Vì vậy, khi tôi bơi về phía cô ấy, tôi nhắc cô ấy: 'Tháo dây an toàn, tháo dây an toàn'. Rất nhanh chóng, cô ấy tháo dây an toàn và lăn ra. Tôi túm lấy cô ấy và kéo thắt lưng của áo phao cứu sinh của cô ấy ra khỏi máy bay".