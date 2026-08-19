Clip: Như Hoàn

Sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế lớn trước trận lượt về. Màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang Sik cũng khiến sức nóng của trận đấu tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình tăng nhanh.

Trận bán kết lượt về sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/8. Kỳ vọng được trực tiếp chứng kiến đội tuyển Việt Nam giành quyền vào chung kết khiến nhu cầu sở hữu vé tăng cao.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã mở bán vé trực tuyến qua hai đợt, với các mệnh giá 300.000 đồng, 500.000 đồng, 700.000 đồng và 1 triệu đồng. Toàn bộ vé chính thức nhanh chóng được bán hết.

Nhiều "phe vé" quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Như Hoàn)

Ghi nhận trong sáng 18/8, khu vực xung quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình xuất hiện nhiều người đứng chào bán vé với đa dạng vị trí và mức giá.

Một người phụ nữ lớn tuổi cho biết vé khu vực cửa A được rao ở mức 1 triệu đồng/vé, trong khi khu vực cửa C, D có giá 700.000 đồng và 500.000 đồng/vé.

"Khán đài A là 1 triệu đồng/vé, C D là 700.000 và 500.000/vé. Giá này giá chuẩn luôn, không mất công đi hỏi. Vé VIP là 5 triệu một cặp" người này nói “Ở trên mạng nói 4 triệu với 5 triệu/vé. Muốn mở hàng thì tôi mới bán giá này.”

Những màn mời chào, giao dịch được thực hiện giữa đường (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều loại vé được chào bán với mức giá cao hơn giá niêm yết (Ảnh: Như Hoàn)

Những "điểm bán vé" được dựng lên (Ảnh: Như Hoàn)

Một người phụ nữ khác dựng bàn ngồi bên đường để bán vé, giới thiệu vé khán đài A tầng 1 có giá 1,2 triệu đồng/vé, tầng 2 là 1 triệu đồng/vé:

“Vé vào khán đài A tầng 1 là 1,2 triệu/vé, tầng 2 là 1 triệu/vé. Nếu mà anh thích ngồi đẹp thì anh ngồi B5 có mái che, mưa thì không ướt. Nhiều khi người ta mua tầng 1 nhưng mà mưa người ta lại chạy lên tầng 2 người ta ngồi.”

Theo lời người bán, khi vào sân, khán giả chỉ được kiểm soát tại khu vực cổng và có thể di chuyển giữa các vị trí bên trong khán đài.

Bên cạnh những vé có giá cụ thể, một số người còn quảng cáo các vị trí vé mời "cửa đẹp" không niêm yết giá và được chào bán khoảng 4,5 triệu đồng/cặp. Ngoài ra, các loại vé khác được rao từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng/vé tùy khu vực.

Các "phe vé" chèo kéo khách mua (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Tấm bảng "Bán vé" được dán trên đầu xe máy (Ảnh: Như Hoàn)

Theo mệnh giá chính thức, khu vực khán đài A tầng 2, cửa 1-2 có giá 1 triệu đồng/vé. Một số khu vực thuộc cửa 3-4 khán đài A là vé mời, trong khi cửa 5-6 khán đài A có giá gốc 700.000 đồng. Tại khán đài B, vé được chia theo các vị trí với mức giá gốc từ 500.000 đến 700.000 đồng. Khán đài C và D có mệnh giá thấp nhất, 300.000 đồng/vé.

Việc vé chính thức nhanh chóng được bán hết trong khi nhu cầu theo dõi trận đấu vẫn tăng cao khiến thị trường vé bên ngoài sân trở nên sôi động.

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/8 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Với lợi thế thắng 2-0 ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành quyền vào chung kết.

Trong bối cảnh vé đang được rao bán tràn lan qua các kênh không chính thức, người hâm mộ cần thận trọng khi giao dịch để tránh mua phải vé giả, vé đã qua quét mã QR hoặc chuyển tiền cho các tài khoản lừa đảo trên mạng xã hội.