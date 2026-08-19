UBND Thành phố Hà Nội vừa có công văn về việc chủ động các giải pháp đảm bảo tiêu thoát nước, chống úng ngập do ảnh hưởng mưa lớn trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn; căn cứ diễn biến mưa, mực nước trên hệ thống sông, hồ, kênh, mương và tình hình thực tế để chủ động chỉ đạo, điều hành công tác thoát nước theo từng tình huống.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước tổ chức ứng trực 24/24 giờ, tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị tại các khu vực, điểm có nguy cơ úng ngập như tại các khu vực: Quảng trường Ba Đình; đường Nguyễn Phong Sắc; Khu đô thị Nam Thăng Long; đường Võ Chí Công…; kịp thời xử lý các sự cố, điểm ngập phát sinh, hạn chế thấp nhất thời gian và mức độ úng ngập.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị duy trì thoát nước chủ động chuẩn bị, huy động đầy đủ máy bơm di động, phương tiện, thiết bị cơ giới, máy phát điện, thiết bị thông tắc, bơm hút nước và các phương tiện cần thiết khác để xử lý kịp thời các điểm úng ngập cục bộ.

Đối với công trình đang thi công, phải thực hiện nghiêm phương án dẫn dòng; chủ động tổ chức ứng trực, kịp thời thanh thải, phá dỡ bờ vây, rào chắn cản trở thoát nước khi có mưa lớn, không để công trình thi công làm cản trở dòng chảy, gây úng ngập khu vực lân cận.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố tăng cường kiểm tra các vị trí có nguy cơ úng ngập; kiểm tra, đôn đốc công tác duy tu, duy trì bảo đảm lòng cống, rãnh thông thoáng. Chủ động tổng hợp thông tin về các điểm úng ngập, tình hình diễn biến ngập để phục vụ cảnh báo, hướng dẫn người dân và điều hành công tác thoát nước.

Trước đó ngày 17/8/2026, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã chủ trì tổ chức họp, chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó ở mức cao nhất; chủ động triển khai công tác chuẩn bị trước mưa, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống có thể xảy ra.

Trung tâm yêu cầu các đơn vị tổ chức trực chỉ huy, trực ban và ứng trực hiện trường 24/24 giờ; phân công cụ thể cán bộ, lực lượng phụ trách từng địa bàn và vị trí có nguy cơ úng ngập.

Bố trí 100% nhân lực các đơn vị ứng trực, đặc biệt bố trí ứng trực tại khu vực địa hình trũng thấp trên các trục giao thông chính, các điểm thường xảy ra úng ngập và các công trình đang thi công có nguy cơ ảnh hưởng đến thoát nước để chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo thoát nước như: Võ Chí Công, Cổ Linh – Đàm Quang Trung, Nguyễn Gia Bồng, khu vực học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh, 100 Đội Cấn...

Trung tâm cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ xe cơ giới gồm: 200 xe hút, téc, phản lực; 23 máy phát điện 5 - 30KVA; 2 xe bơm di động 1.800 m3/h; 09 máy bơm chìm 100 - 150m3/h; 13 tổ máy bơm di động 200 - 300m3/h và hơn 129 ô tô chuyên dùng, máy xúc, xe tải cẩu...; sẵn sàng điều động đến các vị trí phát sinh úng ngập.