Người phụ nữ họ Vương đang gây sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi vướng vào vụ kiện tụng hy hữu. Cô tố cáo thẩm mỹ viện cắt mí mắt hỏng cho mình gây biến chứng, thế nhưng bị kiện ngược lại.

Trước đó vào tháng 6/2020, cô Vương đến Thẩm mỹ viện Mỹ Hy ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc để thực hiện ca phẫu thuật cắt mắt hai mí với chi phí 1.800 USD (khoảng hơn 47 triệu đồng).

Một người phụ nữ họ Mạnh, tự xưng là giám đốc marketing của cơ sở này, đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho Vương. Sau khi hoàn thành ca mổ, Vương cảm thấy đau đớn dữ dội ở vùng mắt, mí mắt bị lật ngược ra ngoài và nước mắt không ngừng chảy.

Cô được đưa đến một bệnh viện lớn để cấp cứu ngay lập tức. "Tôi gọi cho bà Mạnh thì bà ta bảo vài ngày là hết triệu chứng đó. Sau đó, bà ta luôn từ chối các cuộc gọi của tôi. Các bác sĩ tại bệnh viện lớn phát hiện ra rằng người thực hiện đã cắt bỏ tuyến lệ và thực hiện sai kỹ thuật trên mí mắt. Họ khuyên tôi phẫu thuật thêm để khắc phục lỗi này", Vương nói.

Người phụ nữ liên tục chảy nước mắt do di chứng của phẫu thuật hỏng.

Năm 2022, cơ quan giám định pháp y địa phương xác định tình trạng tổn thương mắt của Vương tương đương với mức độ khuyết tật bậc 9 (tại Trung Quốc, mức độ khuyết tật nghiêm trọng nhất là bậc 10).

Cơ quan y tế thành phố cũng phát hiện bà Mạnh không hề có chứng chỉ hành nghề y khoa, trong khi thẩm mỹ viện Mỹ Hy cũng hoạt động không phép. Cơ sở này bị đóng cửa vài tháng sau ca phẫu thuật của Vương.

"Ca phẫu thuật này đã để lại cho tôi những di chứng nặng nề. Tôi cảm thấy xấu hổ không dám đi làm hay gặp gỡ bất kỳ ai. Kể từ đó, tôi bị trầm cảm và mất ngủ triền miên", Vương chia sẻ. Cô quyết định đệ đơn kiện bà Mạnh cùng thẩm mỹ viện ra tòa.

Trước khi tòa án đưa ra phán quyết, bà Mạnh đã cử luật sư đến thương lượng với Vương, đề nghị bồi thường tài chính để đổi lấy sự khoan hồng, nhằm giúp bà ta tránh khỏi án tù.

Hai bên sau đó đã đi đến một thỏa thuận: Vương sẽ nhận được 125,000 USD (khoảng 3,2 tỷ đồng) tiền bồi thường, đổi lại cô phải xóa tất cả các bài đăng về ca phẫu thuật và cam kết không bao giờ khiếu nại lên cơ quan chức năng hoặc phản ánh với truyền thông.

Theo thỏa thuận, nếu Vương vi phạm lời hứa, cô sẽ phải hoàn trả lại 59.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng) cho bà Mạnh.

Mặc dù Vương đã nhận đủ tiền, nhưng không lâu sau cô phát hiện bà Mạnh đã đăng tải các video lên mạng xã hội để lăng mạ cô và vu khống anh trai cô là kẻ lừa đảo.

Chị dâu của Vương phản công trên không gian mạng bằng cách chia sẻ các tài liệu chứng minh bà Mạnh hành nghề y bất hợp pháp. Bản thân Vương cũng xuất hiện trong một số video để kể lại câu chuyện của chính mình nhằm vạch trần hành vi sai trái của bà Mạnh.

Động thái này khiến bà Mạnh quay sang kiện ngược Vương vì vi phạm thỏa thuận bảo mật giữa hai bên.

Đầu năm nay, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng có lợi cho bà Mạnh, yêu cầu Vương phải hoàn trả tiền theo đúng điều khoản đã ký kết.

Không chấp nhận kết quả, Vương nộp đơn lên cơ quan kiểm sát cấp cao hơn để đề nghị xem xét lại vụ án, nhưng yêu cầu này đã bị bác bỏ vào ngày 23/5.

Vương chia sẻ trên mạng xã hội: "Hành trình bảo vệ quyền lợi của bản thân thực sự quá gian nan. Các chị em hãy lấy tôi làm bài học xương máu. Hãy suy nghĩ thật kỹ, thật thấu đáo trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, bởi nó có thể trở thành nỗi ân hận suốt phần đời còn lại".