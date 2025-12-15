Chiều 15/12, tại họp báo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông tin liên quan kết quả điều tra ban đầu vụ án xảy ra tại Thẩm mỹ viện Mailisa .

C03, Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, C03 phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty MK Skincare (liên quan đến hệ thống Mailisa), đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người về tội Buôn lậu.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định tổng giá trị hàng hóa liên quan trong vụ án tạm tính khoảng 370 tỷ đồng.

Cục C03 cũng cho hay, đến nay, vợ chồng bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, đã nộp khắc phục khoảng 300 tỷ đồng.

Theo đại diện Cục C03, quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu thập mẫu tất cả các sản phẩm do hệ thống Mailisa bán ra thị trường, hiện đang phối hợp với cơ quan chuyên môn để giám định, đánh giá chất lượng sản phẩm này có đủ điều kiện đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng hay không.

Hiện các sản phẩm trong hệ sinh thái của Mailisa đã được thu thập. Từ đó, Cục C03 đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn giám định chất lượng các sản phẩm này.

Vợ chồng Phan Thị Mai, Hoàng Kim Khánh bị bắt giam.

Trước đó, ngày 21/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa; Hoàng Kim Khánh, Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa và 7 người liên quan về tội "buôn lậu".

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), bà Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với chồng là Hoàng Kim Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được tạo vỏ bọc hợp pháp.

Từ đó Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.

Tính riêng ba sản phẩm chủ lực là kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23, Mailisa đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Tất cả những sản phẩm giá rẻ này được Mai và Khánh nhào nặn thành hàng cao cấp, thổi phồng bằng truyền thông và hình ảnh doanh nhân thành đạt để bán cho khách hàng. Các sản phẩm từ kem dưỡng da, trị nám, sữa rửa mặt đến kem chống nắng… đều được Mai và Khánh đặt gia công tại các xưởng ở Quảng Châu, Trung Quốc với giá chỉ 30.000 đến 150.000 đồng một sản phẩm.

Sau đó các sản phẩm này được vận chuyển qua Hong Kong, nơi đặt hai công ty ma của vợ chồng bà Mai cùng một số người Trung Quốc đứng tên để "hô biến" thành sản phẩm sản xuất tại Hong Kong, kèm hóa đơn, chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo.

Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do ông Khánh đứng tên chủ sở hữu và giữ chức Tổng giám đốc. Để đủ điều kiện lưu hành, vợ chồng bà Mai còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hong Kong, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ hồ sơ được hợp pháp hóa bằng hóa đơn giả. Qua đó 162 loại mỹ phẩm được bán ra thị trường với giá cao gấp hàng chục lần.

Vừa qua, Cục Quản lý dược đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, đồng thời cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu hồi 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Ngoài ra, Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước để khắc phục hậu quả, giao nộp 12 siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.