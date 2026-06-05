Clip ghi lại cảnh một người được cho là người nước ngoài chặn xe đầu kéo, đập phá và tấn công tài xế ở Quy Nhơn.

Ngày 5/6, đại diện lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) thông tin, cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ một người nước ngoài có hành vi chặn đầu xe đầu kéo, đập phá phương tiện và tấn công tài xế.

"Hiện Công an phường đang làm việc với tài xế xe đầu kéo và người nước ngoài để xử lý theo quy định của pháp luật", lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho biết.

Hiện trường vụ việc được camera ô tô đầu kéo ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 77C-133.37 do ông Nguyễn Văn B. (SN 1987) lái trên đường Đống Đa (thuộc phường Quy Nhơn) thì bị một người đàn ông được cho là người nước ngoài đi xe máy chặn đầu.

Người này sau đó cầm một vật giống thanh kim loại dài tiến đến cửa ghế lái, liên tiếp tấn công về phía tài xế. Lúc này ông B. kịp thời lùi người ra phía sau ghế lái để tránh các đòn đánh.

Chưa dừng lại, người này tiếp tục dùng thanh kim loại đập phá phần kính phía trước đầu xe.

Khi thấy người nước ngoài chuẩn bị lên xe máy rời khỏi hiện trường, ông B. dùng chân đạp ngã xe máy, đồng thời tri hô người dân hỗ trợ giữ người này lại.

Ông B. cho biết thêm, khi người nước ngoài đi xe máy vượt lên chặn đầu, nghĩ người này muốn hỏi đường nên ông B. dừng xe.

"Thời điểm xảy ra vụ việc, xe chỉ chạy với tốc độ khoảng 24km/h. Trước đó, xe tôi không xảy ra va chạm giao thông với người nước ngoài này. Hiện tôi đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an", tài xế B. cho hay.

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Nguyên nhân vì nghe bạn gái mình nói có mâu thuẫn với một người đồng hương tại một club ở Đà Nẵng, Mitrofanov Valerii bực tức ra tay đánh thanh niên kia.