Từng gây sốt với vẻ đẹp trong trẻo, tự nhiên trong siêu phẩm Ký Sinh Trùng và diễn xuất ám ảnh trong The Glory, Jung Ji So luôn được kỳ vọng là một trong những mỹ nhân thế hệ mới của màn ảnh Hàn. Cô có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt có hồn và nụ cười rạng rỡ, được khen ngợi là "bản sao nhí" hoàn hảo của Song Hye Kyo. Tuy nhiên, sự xuất hiện mới nhất của nữ diễn viên sinh năm 1999 tại thảm đỏ KBS Drama Awards vừa qua đã tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội vì diện mạo khác lạ đến mức khó nhận ra.

Trong những tấm hình chưa qua chỉnh sửa tại sự kiện, Jung Ji So xuất hiện với gương mặt có phần cứng nhắc và biểu cảm cực kỳ gượng gạo. Điều khiến khán giả hoang mang nhất chính là khi cô cười hoặc tạo dáng, các cơ mặt trông rất "đóng băng", thiếu sự mềm mại vốn có. Đôi mắt vốn là điểm sáng nhất trên gương mặt Jung Ji So nay bỗng trở nên vô hồn, kết hợp với phần cằm nhọn bất thường làm dấy lên nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ quá đà.

Diện mạo của Jung Ji So tại KBS Drama Awards 2025 khiến khán giả phát hoảng. Ảnh: Inews24

Gương mặt cô đơ cứng, gượng gạo 1 cách kỳ lạ. Ảnh: Ilyoseoul

Điều này làm dấy lên nghi vấn Jung Ji So "dao kéo" hỏng. Ảnh: Inews24

Ngay lập tức, các diễn đàn trực tuyến tại Hàn Quốc và Việt Nam bùng nổ những ý kiến trái chiều về nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi tiêu cực này. Đa số bình luận cho rằng nữ diễn viên đã lạm dụng filler hoặc thực hiện một cuộc phẫu thuật nào đó chưa hồi phục hoàn toàn, dẫn đến tình trạng gương mặt bị đơ cứng như tượng sáp. "Tại sao một cô gái 26 tuổi xinh đẹp như vậy lại phải đi sửa mặt để rồi nhận kết đắng?" – 1 khán giả tiếc nuối.

Một số người hâm mộ bênh vực cho rằng có thể Jung Ji So đã ép cân khắc nghiệt cho dự án phim mới, khiến mỡ mặt biến mất và làm lộ ra những đường nét thô cứng, hốc hác. Cách đánh khối quá đậm cùng kiểu tóc không phù hợp cũng bị đưa vào tầm ngắm. Dưới ánh đèn flash cực mạnh của thảm đỏ, lớp makeup dày cộp dễ dàng khiến gương mặt trở nên trắng bệch và mất đi sự tự nhiên.

Hiện tại, Jung Ji So chưa lên tiếng phản hồi trước những đồn đoán xoay quanh ngoại hình của mình. Dù vậy, nhiều người hâm mộ vẫn hy vọng đây chỉ là sự thay đổi nhất thời và mong nữ diễn viên sớm lấy lại hình ảnh rạng rỡ, tự nhiên đã từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Jung Ji So nổi tiếng với vai diễn Moon Dong Eun thời trung học trong The Glory. Ảnh: X

Trước đây, nữ diễn viên có gương mặt tươi tắn, tự nhiên. Ảnh: X

Khán giả kỳ vọng đây chỉ là 1 lần Jung Ji So sụt giảm phong độ visual. Ảnh: X

Jung Ji So có tên thật là Hyun Seung Min, sinh năm 1999, là một trong những nữ diễn viên trẻ tài năng và sở hữu sự nghiệp "đáng gờm" nhất của thế hệ Gen Z tại Hàn Quốc. Xuất thân là một vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp trước khi rẽ hướng sang nghệ thuật, cô mang trong mình sự kiên trì và khả năng biểu cảm hình thể xuất sắc.

Được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ đôi mắt "biết nói" và khả năng nhập vai đa dạng, từ những vai tiểu thư trong sáng đến những nhân vật có tâm lý phức tạp, gai góc. Hành trình của Jung Ji So là minh chứng cho câu nói "nhỏ nhưng có võ" khi cô liên tục góp mặt trong những siêu phẩm tầm cỡ quốc tế như Hoàng Hậu Ki, Ký Sinh Trùng, The Glory... Đặc biệt, khả năng ca hát của cô cũng được công nhận khi tham gia chương trình Hangout with Yoo và ra mắt cùng nhóm nhạc WSG Wannabe.

Jung Ji So sinh năm 1999 và góp mặt trong nhiều bộ phim lớn. Ảnh: X

Cô là 1 trong những gương mặt Gen Z triển vọng của showbiz Hàn Quốc. Ảnh: X

Nguồn: Weibo