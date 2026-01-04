Hồi tháng 11 năm ngoái, công chúng bàng hoàng trước thông tin 1 tên cướp mang theo hung khí đã đột nhập vào nhà mỹ nhân đẹp nhất thế giới Nana (After School) rồi làm bị thương 2 mẹ con nữ ca sĩ đình đám. Trong hoàn cảnh nguy hiểm, Nana cùng mẹ chống trả quyết liệt, vật lộn và khống chế được kẻ trộm ngay tại chỗ rồi lập tức báo cảnh sát. Sau cuộc xô xát, tên cướp cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Cách đây ít hôm, Nana đã bị tên trộm kiện ngược. Đối tượng này lập luận rằng, việc Nana khống chế hắn tương đương với hành vi cố ý giết người nhưng bất thành. Kẻ trộm còn lật lọng, thay đổi lời khai 1 cách tráo trở: "Vào thời điểm xảy ra vụ việc, tôi không mang theo hung khí và cũng không gây thương tích cho mẹ con họ". Tới sáng 4/1, tờ News1 đưa tin, tên cướp trong tù vừa gửi thư tố Nana đã gây ra vết thương 7cm trên cơ thể mình. Tên trộm khẳng định Nana định dùng hung khí đâm vào cổ mình nhưng đối tượng này né được nên không bị đâm trực diện vào phần cổ mà bị đâm 1 nhát 7cm vào giữa vùng tai và cổ. Tên cướp còn cho hay: "Tôi chưa từng động vào Nana, dù chỉ là 1 sợi tóc. Sau khi bị đâm, tôi vẫn tiếp tục bị Nana hành hung".

Nana bị tố gây ra vết thương 7cm trên mặt tên cướp. Ảnh: Naver

Trong lá thứ, kẻ trộm tiếp tục nhấn mạnh mình không mang theo hung khí vào nhà Nana và không ra tay thô bạo với mẹ con nữ ca sĩ: "Túi xách tôi để ngoài ban công, tôi chỉ đeo găng tay và tai nghe vào trong ngôi nhà của họ. Tôi vào nhà để trộm cắp. Nhưng tôi không đấm đá ai mà chỉ ôm chặt mẹ Nana để bà ấy không cử động được".

Đối tượng này tiếp tục giải thích về nguyên nhân đột ngột thay đổi lời khai từ có mang theo hung khí vào nhà Nana thành không mang. Theo đó, tên trộm cho biết ban đầu Nana hứa trả 40 triệu won (727 triệu đồng) tiền viện phí cho mẹ mình nhưng với điều kiện hắn phải thừa nhận có mang theo hung khí đột nhập vào nhà và cung cấp thông tin có lợi cho nữ ca sĩ. Tuy nhiên, sau khi vào trại giam rồi biết chuyện Nana nộp giấy chứng nhận thương tích, đối tượng này cảm thấy bị phía nữ idol phản bội và dồn ép tới đường cùng nên mới quyết định viết lá thư làm rõ sự tình.

Nana còn bị tố chi hơn 700 triệu đồng để bịt miệng tên cướp. Ảnh: Nate

Trong diễn biến mới nhất, phía cảnh sát đã bác bỏ thông tin do tên trộm cung cấp: "Tên cướp có đem theo hung khí đựng trong bao vào nhà Nana. Hắn đã siết cổ mẹ Nana và đẩy ngã bà ấy đến mức bất tỉnh. Khi Nana khống chế kẻ trộm, xô xát xảy ra vì đối tượng đột nhập quyết không buông hung khí. Việc đối tượng này nói bị Nana hành hung cũng không đúng sự thật".

Đồng thời, Nana cũng mạnh mẽ bác bỏ thông tin chi 40 triệu won (727 triệu đồng) để bịt miệng kẻ trộm và buộc hắn cung cấp lời khai có lợi cho nữ ca sĩ. Đồng thời, phía Nana khẳng định A mới là người van xin cô đừng báo cảnh sát. Mẹ Nana ban đầu mủi lòng nhưng nữ ngôi sao đã quyết trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Công ty quản lý của Nana cũng tỏ thái độ bức xúc: "Sự thật về hành vi phạm tội của tên trộm đã được xác minh rõ ràng thông qua cuộc điều tra kỹ lưỡng từ cơ quan chức năng. Tên cướp không hề tỏ ra hối cải mà còn lợi dụng việc nạn nhân là người nổi tiếng để kiện ngược, gây ra những tổn thương thứ cấp bằng hành vi không thể chấp nhận nổi. Chúng tôi quyết không khoan hồng và sẽ thực hiện mọi hành động pháp lý cả dân sự lẫn hình sự đối với người này".

Phía Nana có động thái cực gắt phản pháo lại kẻ đột nhập. Ảnh: Naver

Trước đó, sau quá trình điều tra, phía cơ quan chức năng xác định mẹ con Nana chỉ tự vệ chính đáng trong tình huống bị tên cướp dùng dao khống chế.

Nana sinh năm 1991, là 1 trong những thần tượng Kpop thế hệ 2 thành công, nổi tiếng nhất ở cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Cô được yêu thích với các phim Mask Girl, The Good Wife, Justice... Nana nhiều lần lọt danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" của TC Candler, thậm chí từng xếp ở vị trí số 1 trong hai năm liên tiếp (2014-2015).