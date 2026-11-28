Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Bệnh nhi T.Q.H. (8 tuổi, trú tại Nghệ An) được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An trong tình trạng đau bụng cấp kéo dài 3 ngày. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị xoắn lách - bệnh lý hiếm gặp có thể nhanh chóng gây thiếu máu và hoại tử cơ quan.

Kết quả siêu âm cho thấy lách to hơn bình thường, thay đổi vị trí và trục. Đáng chú ý, khảo sát Doppler không ghi nhận dòng máu tại động mạch, tĩnh mạch rốn lách và trong nhu mô lách. Hình ảnh trong lòng mạch còn gợi ý có huyết khối.

Từ những dấu hiệu bất thường, các bác sĩ chỉ định chụp CT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang để xác định nguyên nhân và đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả xác định bệnh nhi bị xoắn lách gây hoại tử. Do tổn thương không còn khả năng bảo tồn, các bác sĩ phải phẫu thuật cắt lách. Bệnh nhi đồng thời được cắt ruột thừa trong cùng cuộc mổ.

Xoắn lách xảy ra khi lách xoay quanh cuống mạch máu, làm cản trở hoặc ngừng dòng máu nuôi dưỡng cơ quan. Bệnh hiếm gặp, triệu chứng ban đầu thường không đặc hiệu, chủ yếu là đau bụng nên dễ nhầm với các bệnh lý tiêu hóa thông thường.

Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng thiếu máu kéo dài có thể dẫn đến nhồi máu, hoại tử lách, xuất huyết nội hoặc viêm phúc mạc.

Trường hợp này cho thấy vai trò của siêu âm kết hợp Doppler trong phát hiện bất thường về vị trí, trục và tình trạng tưới máu của lách. Khi trẻ đau bụng cấp kéo dài, diễn tiến bất thường hoặc không rõ nguyên nhân, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.