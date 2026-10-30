Phát hiện xe tải chở 908kg xác gà chết bốc mùi hôi thối

Phát hiện xe tải chở 980kg xác gà chết (Nguồn: Cục CSGT)

Ngày 28/10, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Suối Tre, Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Xuân Thành phát hiện xe tải chở 908kg xác gà chết, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 27/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường ĐT.766, đoạn qua xã Xuân Thành, lực lượng chức năng phát hiện xe tải biển số 60C-569.xx do N.H.T. (33 tuổi, thường trú tại TP Cần Thơ) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 42 bao tải chứa xác gà chết, tổng trọng lượng 908kg, bốc mùi hôi thối. Tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số xác gà trên. Tổ công tác đã đưa tài xế, phương tiện và tang vật về trụ sở Công an xã Xuân Thành để làm việc.

Theo lời khai ban đầu, N.H.T. nhận được cuộc gọi qua Zalo của bà H.T.M.X. (49 tuổi, ngụ TP Đồng Nai), chủ xưởng phân bón nơi T. làm việc, yêu cầu đến một trại gà tại xã Xuân Hòa nhận xác gà chết để vận chuyển đến một ao cá tại xã Định Quán. Sau đó, T. cùng một người khác đến trại gà, bốc 42 bao tải xác gà đã được đóng sẵn lên xe. Khi đang trên đường vận chuyển, phương tiện bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy số xác gà chết theo quy định. Vụ việc được bàn giao cho Công an xã Xuân Thành tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.