Trong quá trình thăm khám, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health, đã gặp rất nhiều trường hợp nam giới rơi vào khủng hoảng khi biết vợ, người yêu giả vờ "lên đỉnh".

Có người hụt hẫng vì cảm giác mình bị lừa. Có người lập tức quay sang nghi ngờ khả năng tình dục: “Vậy lâu nay mình làm không tốt?”. Người khác lại bắt đầu soi xét từng lần gần gũi trước đây, thậm chí mất tự tin đến mức những lần sau khó cương hoặc né tránh quan hệ.

Trong khi đó, phía người vợ đôi khi cũng rất bất ngờ: cô không nghĩ việc giả vờ cực khoái để chồng vui, để cuộc yêu kết thúc nhẹ nhàng hoặc vì ngại nói ra điều mình cần lại có thể khiến chồng tổn thương đến vậy.

Bác sĩ Duy đang khám cho một trường hợp bệnh nhân (ảnh BSCC).

Phụ nữ giả vờ cực khoái không đơn giản vì “chồng kém”

Theo bác sĩ Anh Duy, nghiên cứu về hành vi giả vờ cực khoái cho thấy nguyên nhân khá đa dạng. Muehlenhard và Shippee trong nghiên cứu công bố trên Journal of Sex Research ghi nhận những lý do thường gặp gồm cảm thấy khó có khả năng đạt cực khoái trong lần quan hệ đó, muốn cuộc quan hệ kết thúc, không muốn làm tổn thương cảm xúc của bạn tình hoặc đơn giản là muốn khiến bạn tình vui.

Nghiên cứu cũng chỉ ra một “kịch bản tình dục” khá phổ biến: người phụ nữ được kỳ vọng phải đạt cực khoái và người đàn ông cảm thấy mình có trách nhiệm phải làm điều đó xảy ra.

Các nghiên cứu sau này tiếp tục ghi nhận việc giả vờ có liên quan với khó đạt cực khoái, mệt mỏi, chán, muốn kết thúc cuộc quan hệ, đặc điểm của mối quan hệ và cách hai người giao tiếp về tình dục.

Điều đó có nghĩa là phát hiện vợ từng giả vờ không nên lập tức được dịch thành câu: “Anh không đủ giỏi để làm vợ thỏa mãn.”

Có người phụ nữ không biết phải hướng dẫn chồng như thế nào. Có người sợ nếu nói “em chưa thích cách này” thì chồng sẽ tự ái. Có người lại mang suy nghĩ rằng tình dục “đẹp” phải kết thúc bằng cực khoái của cả hai, nên khi mình chưa đạt, cách dễ nhất là diễn cho tròn vai.

Nghiên cứu của Herbenick và cộng sự năm 2019 trên một mẫu phụ nữ trưởng thành tại Mỹ cho thấy những người vẫn tiếp tục giả vờ cực khoái thường ngại trao đổi cụ thể về tình dục với bạn tình hơn và ít cảm thấy hai người có thể nói rõ điều gì khiến họ dễ chịu hơn.

Vì thế, phía sau một lần “giả vờ” đôi khi không phải sự thiếu yêu thương, mà là hai người yêu nhau nhưng chưa biết nói chuyện với nhau về tình dục.

Vì sao người chồng lại bị tổn thương mạnh đến vậy?

Bác sĩ Anh Duy cho hay, với nhiều nam giới, khả năng khiến bạn tình đạt cực khoái không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Nó được gắn với cảm giác mình hấp dẫn, mình có năng lực tình dục và thậm chí là “bản lĩnh đàn ông”.

Bởi vậy, khi một người chồng bất ngờ biết rằng những tín hiệu mà mình từng xem là “bằng chứng thành công” hóa ra không hoàn toàn thật, phản ứng có thể rất mạnh: hụt hẫng, xấu hổ, giận dữ, tự ti, thậm chí ám ảnh kiểm tra phong độ trong những lần quan hệ sau.

“Sự hiểu nhầm giữa hai giới cũng không hiếm. Trong một nghiên cứu về các cặp vợ chồng, 87% người chồng cho biết họ thường xuyên đạt cực khoái, trong khi tỷ lệ này ở người vợ là 49%. Đáng chú ý, khoảng 43% người chồng đánh giá không chính xác tần suất vợ mình đạt cực khoái”, bác sĩ Duy thông tin.

Phản ứng dễ hiểu nhất của người chồng có thể là hỏi dồn: “Em giả vờ bao nhiêu lần?”, “Từ bao giờ?”, “Vậy anh làm sai chỗ nào?”, thậm chí “Có phải em không còn yêu anh?”.

Nhưng một cuộc truy vấn như vậy thường khiến người vợ càng phòng thủ và càng khó nói thật về nhu cầu tình dục.

Theo bác sĩ Anh Duy, một mối quan hệ tình dục trưởng thành không cần hai người luôn đạt cực khoái cùng lúc. Điều quan trọng hơn là cả hai có thể nói thật về cảm giác của mình mà không sợ bị phán xét.

Nếu sau sự việc, người chồng liên tục ám ảnh về khả năng tình dục, mất tự tin, né tránh quan hệ hoặc xuất hiện khó cương kéo dài; hoặc hai vợ chồng liên tục xung đột mỗi khi nhắc đến chuyện chăn gối, việc đánh giá cả sức khỏe tình dục lẫn tâm lý đôi lứa có thể hữu ích.

Bởi đôi khi, câu chuyện “vợ giả vờ lên đỉnh” không phải dấu chấm hết của đời sống tình dục. Ngược lại, nếu hai người đủ bình tĩnh để nói thật với nhau, đó có thể là lần đầu tiên họ bắt đầu hiểu người kia thực sự cần gì trong phòng ngủ, bác sĩ Duy chia sẻ.