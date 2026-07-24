Một gia đình đã rơi vào bi kịch "tan nát" sau khi người bà qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc, đúng thời điểm đang trên đường tới bệnh viện để nhận diện thi thể người con trai vừa qua đời.

Anh Andrew Tinsley, 46 tuổi, sống tại thành phố Liverpool (Anh) và là cha của ba người con, đã qua đời sau một "tai nạn thương tâm" trên sông Dee thuộc khu vực Llangollen, Bắc Wales vào ngày 10/7. Ngay sau đó, gia đình nhận được thông báo đến Bệnh viện Wrexham Maelor để nhận dạng thi thể.

Mẹ của anh, bà Carol Tinsley (70 tuổi), cùng người vợ cũ và ba người con ở độ tuổi 21, 20 và 17 đã khởi hành từ West Derby, Liverpool. Khi xe đi qua khu vực Chester, một vụ va chạm nghiêm trọng đã xảy ra. Bà Carol, người đã có sáu đứa cháu, tử vong ngay tại hiện trường.

Chị Lisa (42 tuổi), cháu gái của bà Carol và là cháu họ của anh Andrew, kể lại rằng chị đang gọi điện cho một người em họ ngồi ở ghế sau vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra trên đường Parkgate, khoảng 23 giờ 30 phút.

Người em họ chia sẻ: "Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì tôi biết là bác ấy lên xe khởi hành, và ngay sau đó chúng tôi nghe tin có tai nạn thảm khốc. Khi đó tôi đang nói chuyện điện thoại với một trong những đứa trẻ ngồi ở ghế sau. Đột nhiên chỉ còn lại tiếng la hét, tiếng va đập và đổ vỡ rầm rầm. Chúng tôi không biết là do điện thoại bị mất sóng hay sao, nhưng sau đó mọi chuyện đau lòng mới sáng tỏ."

Điện thoại bị ngắt kết nối và gia đình liên tục gọi lại trong vô vọng. Cuối cùng, khi kết nối được, người nghe máy lại là nhân viên cứu thương trên xe cấp cứu, thông báo tin dữ về tai nạn.

"Mọi thứ thật phi thực tế, giống như một cơn ác mộng trong phim. Cú sốc này quá lớn. Tôi nghĩ cuộc sống của chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại như trước. Chỉ trong vòng sáu tiếng đồng hồ, gia đình tôi đã hoàn toàn vỡ vụn," người cháu nghẹn ngào.

Trước đó, anh Andrew qua đời tại bệnh viện ở Wrexham sau chiến dịch tìm kiếm trên sông Dee của Lực lượng Cảnh sát Bắc Wales, bắt đầu từ lúc 20 giờ 16 phút ngày 10/7 tại khu vực cầu trên đường Castle Street, Llangollen.

Chị Lisa cho biết anh trai họ người mà chị coi như anh ruột do tuổi tác gần nhau thường xuyên tới Llangollen và rất thích bơi trên sông. Chị chia sẻ: "Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân và đang chờ thông tin chính thức. Tuy nhiên, theo những gì chúng tôi biết, anh ấy bị sốc nhiệt nước lạnh dẫn đến đột quỵ tim. Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực ép tim cứu chữa nhưng anh ấy đã không qua khỏi."

Ngay sau cái chết đột ngột của Andrew, bà Carol nhận cuộc gọi đi nhận diện thi thể con trai. Bà lập tức lên xe cùng con dâu cũ và ba đứa cháu.

Cảnh sát Cheshire sau đó nhận được tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe Cupra Born màu xám và xe Kia Sportage màu đen, khiến bà Carol tử vong. Người tài xế xe Kia cùng hai hành khách khác bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu, trong khi hành khách thứ tư bị thương nhẹ. Tài xế điều khiển chiếc Cupra không bị thương. Hiện chưa có lệnh bắt giữ nào được đưa ra và công tác điều tra vẫn đang tiếp tục.

Chị Lisa đau xót: "Chúng tôi hoàn toàn bàng hoàng và đang cố gắng đối mặt với sự thật. Gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cho tang lễ. Bà Carol là người sống rất hướng ngoại, hòa đồng và hài hước. Bà rất yêu thích Hoàng gia Anh cũng như các bộ phim truyền hình hài hước. Sự ra đi của bà là tổn thất không gì bù đắp nổi. Còn anh Andrew cũng là một người mạnh mẽ, thể thao, năng động và vô cùng tuyệt vời."

Mới đây, Derrie con gái của chị Lisa đã mở một chiến dịch quyên góp trực tuyến với mục tiêu gây quỹ 8.000 bảng Anh (khoảng 260 triệu đồng) để lo liệu một tang lễ chung cho cả hai mẹ con.

Derrie chia sẻ: "Thảm kịch này đã xé nát gia đình chúng tôi. Ba người em họ của tôi sống với bà từ nhỏ, bà là người giám hộ trực tiếp. Giờ đây các em mất cả bà lẫn bố trong cùng một ngày và rơi vào cảnh không còn chỗ dựa."

Chị Lisa nói thêm: "Hiện tại tất cả chúng tôi đều cảm thấy mất phương hướng, nhưng tôi luôn tự nhắc nhở rằng chỉ cần gia đình đùm bọc lẫn nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn và các cháu sẽ luôn được che chở”.

Nguồn: Mirror