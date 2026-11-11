Phát hiện thi thể người đàn ông trên bờ biển Khánh Hoà

Trưa 11/11, Công an phường Đông Ninh Hoà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hoà tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định danh tính thi thể được phát hiện tại bãi biển phường Đông Ninh Hoà.

Vào sáng sớm cùng ngày, người dân tại phường Đông Ninh Hoà đi dọc bờ biển (khu vực đang xây kè chống sạt lở) thì phát hiện một thi thể đàn ông, trên người không mặc quần áo, đã tử vong trong tình trạng nằm úp mặt xuống cát.

Thi thể người đàn ông được phát hiện bên bờ biển, công an đang tiến hành các thủ tục để xác định danh tính - Ảnh mạng xã hội

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Đông Ninh Hòa đã có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện tại, thi thể đã được đưa về nhà xác của Trung tâm y tế khu vực Ninh Hoà để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi.

Theo Công an phường Đông Ninh Hoà, các cán bộ đang rà soát các trường hợp được báo bỏ nhà đi, mất tích, báo đuối nước trên toàn địa bàn để xác định danh tính. Trong trường hợp không xác định được thì sẽ làm các thủ tục để ra thông báo truy tìm.

Trước đó Báo điện tử VTC News cũng đưa tin, trưa 10/11, người dân xã Krông Bông, tỉnh Đăk Lắk trong lúc đi làm phát hiện thi thể bé trai khoảng 5 tuổi, vướng vào cành cây sát bờ sông.

Do chưa người người thân đến nhận, chính quyền xã Krông Bông đã liên hệ với hai xã Ea Trul và Yang Mao, nơi có tuyến sông Krông Bông chảy qua, đề nghị thông báo rộng rãi để tìm thân nhân cháu bé.