Phát hiện thêm một cơ sở sản xuất nước uống đóng bình ở Hải Phòng không an toàn

Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng xác nhận, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính công ty TNHH HITECH (trụ sở tại tổ 3 khu Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) với mức phạt 35 triệu đồng do không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi sản xuất nước uống tinh khiết đóng bình.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu công ty HITECH thu hồi toàn bộ sản phẩm nước đóng bình đã bán ra thị trường của công ty dưới sự giám sát của Sở Y tế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Sở Y tế Hải Phòng thu hồi toàn bộ sản phẩm nước tinh khiết đóng bình của cơ sở HITECH (Kiến An, Hải Phòng) do không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, trong xưởng của công ty TNHH HITECH có khoảng hơn 100 bình nước thành phẩm với giá khoảng 10.000đ/bình loại 20 lít.

Trước đó, Cục Quản lý thị trường Hải Phòng cũng kiểm tra đột xuất và phát hiện cơ sở sản xuất nước đóng bình nhãn hiệu Vimass của Công ty TNHH Phúc Hà lấy nước từ mương thải để sản xuất, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Ngày 12/06/2020, Sở Y tế Hải Phòng ra quyết định số 913/QĐ-SYT kiểm tra đột xuất việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống đóng chai, nước đá dùng liền trong toàn thành phố. Thời gian kiểm tra 30 ngày, kể từ ngày 12/6./.