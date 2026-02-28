Liên quan đến vụ việc đô vật tử vong sau lễ hội truyền thống tại địa phương, lãnh đạo UBND xã Kim Anh (Hà Nội) xác nhận sự việc.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào chiều 26/2 tại lễ hội truyền thống thôn Thái Lai, xã Kim Anh. Công tác tổ chức được đảm bảo an toàn, lành mạnh và đúng theo quy định.

Trong số các hoạt động thì có môn đấu vật truyền thống. Ban tổ chức lễ hội của thôn được thành lập đầy đủ. "Trong quá trình thi đấu môn vật, vô tình xảy ra một tai nạn ngoài ý muốn khiến một người bị thương", TTO dẫn lời lãnh đạo UBND xã Kim Anh nói.

Sau khi xảy ra sự việc, người đàn ông được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do tiên lượng xấu, tới sáng nay nạn nhân được đưa về nhà và tử vong sau đó.

Chính quyền và các đoàn thể xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân. Bước đầu nhận định vụ việc xảy ra là tai nạn ngoài ý muốn.

Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, nhiều người đặt câu hỏi người tham gia đấu vật có phải chịu trách nhiệm gì không

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn luật sư TP Hà Nội phân tích, hành vi của đô vật quật quật ngã ông T. là động tác được thực hiện trong thể thức thi đấu vật cổ truyền và không may khi đầu ông T. tiếp đất đã bị gập cổ dẫn đến tử vong.

Theo luật sư, để xác định hành vi của đô vật có dấu hiệu tội phạm hay không, chúng ta cần hiểu định nghĩa tội phạm được quy định tại Điều 8 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, Điều 8 Bộ luật hình sự có ghi: "Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự".

Hình ảnh 2 đô vật tại hội làng - Ảnh chụp màn hình

Luật sư Thơm nhận định có thể thấy thi đấu vật không phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi của đô vật được thực hiện bằng động tác, kỹ thuật trong thi đấu mà không nhằm động cơ, mục đích gây thương tích hay tước đoạt tính mạng nạn nhân nên không có căn cứ xử lý đô vật về tội Cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134 hoặc tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

