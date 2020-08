4 khu công nghiệp ở Đà Nẵng đều có công nhân mắc Covid-19

Công nhân lo lắng

Ngày 3/8, ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Đà Nẵng, xác nhận trong tổng số 121 ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng thì có 6 công nhân đang làm việc tại 4 khu công nghiệp trên địa bàn dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cụ thể, các ca bệnh này nằm ở cả 4 khu công nghiệp là Hòa Khánh, Vân Đồn, Thọ Quang và Hòa Cầm.

Các doanh nghiệp có công nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 ở các Khu công nghiệp Đà Nẵng gồm: Công ty Mane-K ở KCN Hòa Khánh với khoảng 400 người lao động, Công ty Sinaran ở KCN Vân Đồn với khoảng 500 người lao động, Công ty Matrix ở KCN Hòa Cầm với khoảng 2.000 người lao động, Công ty Thủy sản miền Trung ở KCN Thọ Quang với khoảng 800 người lao động, công ty Kanzaki ở khu công nghiệp Hoà Khánh.

Đà Nẵng đang nỗ lực dập dịch Covid-19 và chống lây lan rộng ra cộng đồng

Ông Minh cho biết các ca bệnh Covid-19 là các công nhân gồm bệnh nhân 446, 453, 473, 494, 569, 579. Các công nhân đã tiến hành khai báo lịch trình dịch tễ đi lại để cơ quan chức năng tiến hành cách ly người có tiếp xúc gần. Tuy nhiên, nhiều công nhân vẫn bày tỏ lo ngại với những trường hợp này.

"Công ty mình có cả nghìn người. Mọi người dù có đeo khẩu trang nhưng khi làm việc vẫn ngồi rất gần nhau.

Đến giờ ăn cơm còn đông hơn khi cả xưởng tập trung về 1 căn tin. Khi công nhân ngồi ăn thì có vách ngăn nhưng khi nhận cơm, trả khay cơm thì chen chúc rất đông", chị Trương Thị L, nhân viên 1 công ty may ở khu công nghiệp Hoà Khánh, lo lắng.

Cùng tâm trạng, nhiều công nhân cho biết vẫn lo lắng khi làm việc dù các công ty đều phát khẩu trang, xịt khuẩn, đo nhiệt độ trước khi vào làm việc.

Vừa sản xuất vừa chống dịch

Theo thống kê của Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, thành phố có hơn 77.000 công nhân đang làm việc.

Ông Minh cho hay đứng trước tình hình dịch Covid-19 căng thẳng và có 6 công nhân nhiễm virus SARS-CoV-2, Liên đoàn lao động thành phố đã cử các tổ công tác xuống gặp trực tiếp doanh nghiệp để trấn an người lao động và phối hợp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong đợt dịch này. Liên đoàn cũng đồng thời động viên người lao động an tâm làm việc.

Các bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng

"Chúng tôi cũng đang có những kiến nghị, đề xuất để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Bây giờ người lao động đang rất lo lắng. Dịp này công nhân đi làm cũng rất lo lắng nên đang kiến nghị giãn giờ làm, giãn khoảng cách.

Theo chỉ thị và các chỉ đạo thì các nhà máy vẫn phải sản xuất chứ không dừng. Do vậy, các công ty vừa sản xuất vừa thực hiện chống dịch", ông Minh nói.

Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Đà Nẵng cho biết ở các công sở thì đã có chỉ thị bố trí 50% cán bộ làm việc nhưng tại các nhà máy vẫn phải đảm bảo sản xuất.

"Một số doanh nghiệp đã chủ động giãn ca cho công nhân nghỉ trong thời gian hạn 15 ngày. Mình cũng đang tính phương án trang bị tấm chống bắn nhưng số lượng quá đông, nếu số lượng ít thì có thể xử lý được, nhưng 70-80.00 công nhân thì rất khó", ông Minh bày tỏ.

Theo ông Minh, các doanh nghiệp đã tiến hành khử trùng, bắt buộc đeo khẩu trang và đo thân nhiệt tất cả công nhân. Ngoài ra, trong nhà ăn công nhân thì tăng cường các vách ngăn hoặc hướng dẫn giãn cách riêng để tránh lây nhiễm trong công nhân.