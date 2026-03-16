Ngày 16/3, Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử lý một trường hợp rận mu ký sinh tại mí mắt – một dạng bệnh lý ít gặp trong thực tế.

Bệnh nhân N.T.H. (54 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ) đến khám trong tình trạng ngứa, cộm mắt kéo dài, vùng mí sưng đỏ và thường xuyên chảy nước mắt gây nhiều khó chịu trong sinh hoạt.

Bác sĩ Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) đang khám mắt cho bệnh nhân N.T.H

Theo BSCKI Phan Thanh Hải, Khoa Mắt – Trung tâm Y tế Tân Kỳ, qua thăm khám và soi dưới kính hiển vi, các bác sĩ phát hiện nhiều con rận mu bám chặt vào lông mi. Dọc theo các sợi lông mi còn xuất hiện nhiều trứng rận xếp thành chuỗi.

Rận mu là loại ký sinh trùng hút máu, thường sống ở vùng lông mu và cơ quan sinh dục. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm, chúng có thể xuất hiện ở các vị trí khác như lông mi, lông mày, nách hoặc râu. Khi ký sinh tại vùng mí mắt, rận mu có thể gây ngứa dữ dội, cảm giác cộm mắt, chảy nước mắt, viêm bờ mi và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng nếu không điều trị sớm.

Sau khi phát hiện, các bác sĩ đã tiến hành vệ sinh vùng mí mắt, loại bỏ rận và trứng rận bám trên lông mi, đồng thời kê thuốc điều trị và hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh cá nhân, theo dõi tái khám để đảm bảo bệnh được xử lý triệt để.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa mắt, cộm mắt, chảy nước mắt kéo dài hoặc ngứa bất thường tại những vùng có lông trên cơ thể, người dân nên sớm đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời, tránh để tình trạng kéo dài gây biến chứng hoặc nguy cơ lây lan.