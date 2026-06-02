Phát hiện nữ diễn viên phim giờ vàng đẹp vô thực: Visual khi "tắt app" vẫn sáng bừng, hé lộ danh tính chồng kém 1 tuổi

Những năm gần đây, vũ trụ phim giờ vàng liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ được trao cơ hội, tạo làn gió mới cho màn ảnh Việt. Bên cạnh những cái tên đã khẳng định được vị trí, nhiều diễn viên Gen Z cũng dần ghi dấu ấn bằng ngoại hình sáng, diễn xuất tự nhiên và sức hút riêng với khán giả. Đơn cử trong số đó là Nguyễn Ngọc Huyền (Vân Vân Ba Chấm).

Từ hot girl lookbook đến nàng thơ màn ảnh Việt

Ngọc Huyền sinh năm 1999 tại Nam Định. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng theo học ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và được biết đến rộng rãi trong vai trò người mẫu ảnh.

Nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười ngọt ngào cùng thần thái nhẹ nhàng, Ngọc Huyền nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ ảnh thời trang dành cho giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở lĩnh vực người mẫu ảnh, cô lựa chọn thử sức với diễn xuất.

Ban đầu, Ngọc Huyền góp mặt trong các TVC, tìm kiếm cơ hội xuất hiện trong những bộ phim sitcom. Đến năm 2021, mỹ nhân sinh năm 1999 gây chú ý khi đảm nhận vai Vân Vân trong bộ phim Thương Ngày Nắng Về. Để nhận được vai diễn em út Vân Vân trong phim, Ngọc Huyền đã phải trải qua hơn 4 vòng casting.

Nhân vật cô út đáng yêu, hoạt bát và giàu năng lượng giúp nữ diễn viên nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Đặc biệt, chuyện tình màn ảnh giữa Vân Vân và sếp Đông Phong do Doãn Quốc Đam thủ vai từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội suốt thời gian phim phát sóng.

Sau thành công của Thương Ngày Nắng Về, Ngọc Huyền tiếp tục góp mặt trong một số dự án truyền hình khác như Món Quà Của Cha, Sống Để Yêu Thương và dần trở thành gương mặt trẻ được VFC tin tưởng trao cơ hội.

Visual ngày càng thăng hạng: Mặt đẹp - mặc xinh

Nếu trên màn ảnh, Ngọc Huyền gây thiện cảm nhờ hình ảnh cô gái trẻ trung, trong sáng thì ngoài đời, nhan sắc của nữ diễn viên còn nhiều lần khiến cư dân mạng bất ngờ. Cô sở hữu làn da trắng, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tạo cảm giác thanh thuần đúng chuẩn "nàng thơ".

Điều khiến nhiều người chú ý là dù xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường hay các bức ảnh được chụp bằng camera thường, visual của Ngọc Huyền vẫn nhận về vô số lời khen. Nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên thuộc nhóm nghệ sĩ có gương mặt "ăn ảnh" hiếm thấy, gần như không có khoảng cách giữa hình ảnh trên phim, ngoài đời và trên mạng xã hội.

Trang cá nhân của cô thường xuyên nhận được lượng tương tác lớn mỗi khi đăng tải ảnh mới. Bên cạnh nhan sắc và vóc dáng, gu thời trang của Ngọc Huyền cũng là một điểm cộng lớn. Nữ diễn viên theo đuổi phong cách trẻ trung, hiện đại nhưng không quá cầu kỳ. Từ những set đồ xuống phố đơn giản, trang phục đi du lịch đến các outfit tham dự sự kiện, cô đều cho thấy khả năng phối đồ khá ổn định và có màu sắc riêng.

Không chỉ sở hữu gương mặt sáng và thần thái ngọt ngào, Ngọc Huyền còn thỉnh thoảng khiến cư dân mạng bất ngờ khi khoe vóc dáng ngoài đời.

Mỗi khi diện áo croptop, đồ thể thao hay những trang phục mùa hè đơn giản, Ngọc Huyền đều nhận về nhiều lời khen nhờ vóc dáng thon gọn, săn chắc. Dù không theo đuổi hình tượng gợi cảm, cô vẫn gây ấn tượng bởi body khỏe khoắn, vòng eo nhỏ. Những khoảnh khắc "flex nhẹ" vóc dáng trên trang cá nhân thường nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Cuộc hôn nhân viên mãn với chồng kém 1 tuổi

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chuyện tình cảm của Ngọc Huyền cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Được biết chồng của Ngọc Huyền tên là Duy Minh, sinh năm 2000, từng đi du học. Dù Duy Minh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng anh chàng được lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cụ thể, nửa kia của Ngọc Huyền là cháu của NSƯT Chí Trung và nhạc sĩ Quý Dương. Vì vậy Duy Minh hiểu và thông cảm cho công việc của vợ, để cô thoải mái tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sau khi kết hôn.

Duy Minh và Ngọc Huyền quen nhau ở thời điểm hot girl phim Việt giờ vàng đang quay Thương Ngày Nắng Về. Trong suốt thời gian sau đó, cặp đôi chọn cách yêu đương kín tiếng, không công khai chuyện tình cảm. Đến giữa tháng 10/2023, Ngọc Huyền khoe ảnh được cầu hôn khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ngọc Huyền chia sẻ: "Gu của tôi là thích những người trưởng thành, hơn tuổi cũng được để họ bảo vệ, che chở cho tôi. Nhưng dần dần thì tôi thấy sự trưởng thành ở đây không phải thể hiện ở độ tuổi mà hiện tại có những bạn trẻ nhưng họ trưởng thành về suy nghĩ, nhận thức, tâm lý, có sự trải nghiệm.

Người ta hay nói các nữ diễn viên trẻ bây giờ đi đóng phim, làm nghề để tìm đại gia, tìm đến những người có tài chính đảm bảo. Tôi thì không, chỉ thích những người cho mình cảm xúc thực sự. Anh ấy là một người khá trưởng thành về tâm hồn, tư duy, rất văn minh trong cách nói chuyện và rất chân thành.

Sau khi kết hôn, tôi nghĩ bản thân có nhiều động lực hơn và yên tâm dành thời gian cho phát triển sự nghiệp. Bản thân tôi cũng đang học hỏi thêm để cải thiện khả năng diễn xuất, chuẩn bị cho những dự án phim mới".