Nam cầu thủ tuyển quốc gia nhắn tin làm quen mỹ nhân siêu vòng 3, bị đàng gái chụp màn hình đăng khắp nơi

Sáng 1/6, tờ Koreaboo đưa tin, cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Anh Jesse Lingard đã nhắn tin riêng thả thính nữ người mẫu Hàn Quốc Applee - mỹ nhân được mệnh danh là “Kim Kardashian của Hàn Quốc” nhờ sở hữu vòng 3 ngoại cỡ. Trong tin nhắn trực tiếp gửi cho mỹ nhân xứ Hàn, Jesse Lingard đã gửi gắm thông điệp “Xin chào” ngắn gọn, cho thấy nam cầu thủ muốn lân la bắt chuyện làm quen với đối phương. Được biết, cầu thủ sinh năm 1992 đã có 1 cô con gái xinh xắn, đáng yêu với người bạn gái cũ - huấn luyện viên thể hình Rebecca Halliday. Và ở thời điểm nhắn tin thả thính Applee, Jesse Lingard vẫn còn độc thân, chưa xác nhận hẹn hò với bất cứ ai.

Đáng chú ý, nữ người mẫu Applee đã chụp màn hình tin nhắn mà cầu thủ Jesse Lingard gửi cho mình. Thay vì tỏ ra khó chịu hay lạ lẫm, mỹ nhân xứ kim chi lại vô cùng phấn khích và còn bày tỏ sự cảm kích khi nhận được tin nhắn bất ngờ: “Tôi là 1 người hâm mộ cuồng nhiệt của anh Lingard. Vậy nên, việc được anh ấy bấm ‘thích’ và thậm chí gửi tin nhắn riêng thế này quả là 1 niềm vinh hạnh lớn”. Bức ảnh chụp màn hình nói trên đã nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và lan tràn rầm rộ trên nhiều diễn đàn trực tuyến.

Hiện tại, vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa nam cầu thủ Anh quốc và “Kim Kardashian Hàn Quốc” có tiến xa và đi tới cột mốc mới ở ngoài đời thật hay không.

Nữ người mẫu Applee chụp lại màn hình tin nhắn “Xin chào” của Jesse Lingard rồi đăng lên mạng. Ảnh: IGNV

Công chúng hiện rất tò mò về mối quan hệ giữa Jesse Lingard - Applee ở thời điểm hiện tại. Ảnh: IGNV

Applee là nữ người mẫu kiêm influencer nổi tiếng tại Hàn Quốc sở hữu tới gần 2,5 triệu lượt người theo dõi chỉ tính riêng trên mạng xã hội Instagram. Nữ người mẫu 36 tuổi từng nhiều lần trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn trực tuyến nhờ số đo vòng 3 ngoại cỡ lên tới 122cm. Ngoài ra, người đẹp còn sở hữu thương hiệu đồ lót của riêng mình và thường xuyên được so sánh với Kim Kardashian không chỉ nhờ kích cỡ vòng 3 mà còn bởi tầm ảnh hưởng, độ phủ sóng rộng lớn trên mạng xã hội.

Applee sở hữu vòng 3 khủng với số đo 122cm. Ảnh: Naver

Trong khi đó, Jesse Lingard từng được đánh giá là cầu thủ trẻ tiềm năng của bóng đá Anh. Tiền vệ sinh năm 1992 có 11 năm khoác áo cho câu lạc bộ Manchester United trước khi chuyển sang thi đấu cho FC Seoul ở giải vô địch Hàn Quốc. Hiện tại, nam cầu thủ này đã chuyển tới Brazil chơi bóng cho đội Corinthians. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Lingard có 32 lần ra sân cho đội tuyển Anh và ghi được 6 bàn thắng.

Bên cạnh sự nghiệp “quần đùi áo số” làm tiêu tốn nhiều giấy mực, tình duyên của Jesse Lingard cũng khiến công chúng bàn tán không ngớt. Nam cầu thủ 9X bắt đầu yêu đương từ năm 2011 khi vừa tròn 19 tuổi với Emma Hyde - người phụ nữ lớn hơn anh 5 tuổi. Emma đã giúp đỡ Lingard về tài chính lẫn tinh thần khi anh mới chập chững bước vào sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Đáng tiếc, chuyện tình đẹp giữa 2 người họ đã tan vỡ chỉ sau khoảng 5 năm gắn bó bên nhau.

Năm 2017 có thể xem là giai đoạn đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ của Lingard khi từ sự nghiệp cho tới chuyện tình yêu của anh đều mỹ mãn. Khi ấy, anh được trọng dụng, cùng MU giành các danh hiệu cao quý bao gồm Europa League và League Cup. Cùng lúc đó, nam cầu thủ 9X cũng đắm chìm trong tình yêu với Jena Frumes. Nhưng rồi chuyện tình đẹp này cũng chẳng đi đến đâu. Ở giai đoạn sau này, Lingard còn hẹn hò với nữ huấn luyện viên thể hình Rebecca Halliday và cùng cô đón con gái đầu lòng xinh xắn, dễ thương. Dù từng rất hạnh phúc song cặp đôi này cũng nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ yêu đương.

Lingard là nam cầu thủ có lịch sử tình trường vô cùng phong phú. Ảnh: X