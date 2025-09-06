Thông tin ban đầu, chiều 6-9, khách sạn P. (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang) phát hiện một nạn nhân trong tư thế treo cổ. Vị trí nằm trong phòng tắm khách sạn.

Nạn nhân có dáng người mập, cao. Tuy nhiên, căn cước công dân người này đăng ký là giả nên chưa thể biết được danh tính.

Cơ quan chức năng sau khi nhận tin báo đã phong tỏa hiện trường, đưa thi thể về khám nghiệm.