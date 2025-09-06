CLIP: Hiện trường vụ việc.

Ngày 6-9, Công an phường An Hội Đông (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ.

Nơi xảy ra vụ việc.

Sáng cùng ngày, người dân sống ở trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông (quận Gò Vấp cũ) nghe mùi hôi thối bất thường phát ra từ một phòng trọ. Nghi ngờ có điều chẳng lành nên họ phá cửa.

Lúc mở cửa, họ tá hoả khi phát hiện một phụ nữ đã tử vong trong tư thế treo cổ nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường An Hội Đông sau đó đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định người phụ nữ tên N.T.T.P (42 tuổi, ngụ TP HCM).