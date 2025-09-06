Fanpage aFamily

Phát hiện người phụ nữ tử vong ở phòng trọ trong tư thế treo cổ

Anh Vũ,
Chia sẻ
Thích0

Từ mùi hôi thối bất người, người dân phá cửa thì phát hiện một phụ nữ đã tử vong.

CLIP: Hiện trường vụ việc.

Ngày 6-9, Công an phường An Hội Đông (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ người phụ nữ tử vong trong phòng trọ.

Phát hiện người phụ nữ tử vong trong phòng trọ tại TP HCM - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ việc.

Sáng cùng ngày, người dân sống ở trên đường Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông (quận Gò Vấp cũ) nghe mùi hôi thối bất thường phát ra từ một phòng trọ. Nghi ngờ có điều chẳng lành nên họ phá cửa.

Lúc mở cửa, họ tá hoả khi phát hiện một phụ nữ đã tử vong trong tư thế treo cổ nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường An Hội Đông sau đó đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định người phụ nữ tên N.T.T.P (42 tuổi, ngụ TP HCM). 

Theo Người lao động Copy link 09/06/2025 13:52 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://nld.com.vn/phat-hien-nguoi-phu-nu-tu-vong-o-phong-tro-trong-tu-the-treo-co-196250906123900702.htm
Phát hiện người phụ nữ treo cổ tự tử ở Bình Dương
Chia sẻ
Thích0