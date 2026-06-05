Ngày 5-6, Công an phường An Nhơn, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ nam sinh viên tử vong trong phòng trọ.

Con hẻm xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân thấy dấu hiệu bất thường từ căn phòng trọ ở hẻm 497 đường Phan Văn Trị, phường An Nhơn.

Họ phá cửa thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong, thi thể đã phân hủy nặng. Vụ việc sau đó được trình báo lực lượng chức năng địa phương.

Công an phường An Nhơn sau đó cùng lực lượng y tế đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nam thanh niên tên N.X.D, quê tỉnh Thanh Hóa, hiện là sinh viên và đang thuê trọ tại địa chỉ trên.