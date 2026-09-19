Phát hiện nam sinh 21 tuổi kiếm hơn 26 tỷ đồng chỉ nhờ bán hàng trên TikTok Shop

Logan Walter, một chàng trai Mỹ 21 tuổi đã trở thành triệu phú USD sau khi biến những video TikTok về trị mụn và lifestyle thành công việc kinh doanh. Chỉ khoảng 2 năm sau khi bắt đầu bán hàng trên TikTok Shop, anh đã tích lũy hơn 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng) từ bán hàng, quảng cáo và hợp tác với các thương hiệu.

Walter bắt đầu làm TikTok khi mới 15 tuổi, đúng thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát. Khi đó, anh chỉ muốn tìm một cách để giải tỏa sự buồn chán và thỏa sức sáng tạo. Những video đầu tiên thậm chí chỉ là các nội dung vui nhộn và những điệu nhảy theo trào lưu.

Mọi thứ thay đổi vào tháng 2/2024, khi Walter nhận ra TikTok Shop có thể trở thành một công việc kinh doanh thực sự. Lúc đó, anh đang là sinh viên năm nhất và đã có khoảng 100.000 người theo dõi.

Vốn có nhiều năm tự thử các sản phẩm trị mụn và chăm sóc da, Walter bắt đầu làm nội dung về skincare. Những video quảng bá sản phẩm nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, giúp anh trở thành một trong những nhà sáng tạo nam nổi bật trong lĩnh vực làm đẹp trên TikTok Shop.

Tháng đầu tiên bán hàng, Walter kiếm khoảng 3.000 USD (78 triệu đồng). Đến mùa hè năm đó, một video quảng bá áo ba lỗ bất ngờ viral, đạt hàng triệu lượt xem. Thu nhập của anh nhanh chóng vượt 20.000 USD/tháng (khoảng 520 triệu đồng), dù vẫn đang học đại học toàn thời gian.

Có thời điểm Walter gần như không ngủ vì ban ngày đi học, sau đó làm bài tập rồi quay video, làm việc với thương hiệu và xử lý hoạt động kinh doanh. Anh nhận ra mình không thể vừa duy trì lịch học bình thường vừa dành toàn bộ thời gian cho công việc đang phát triển nhanh chóng.

Logan Walter đã trở thành triệu phú USD nhờ bán hàng trên TikTok (Ảnh: Fortune)

Tháng 2/2024, Walter bỏ chương trình học trực tiếp và chuyển sang học online để có thêm thời gian kinh doanh. Đến tháng 5/2025, sau khi hoàn thành năm thứ hai, anh quyết định nghỉ học hoàn toàn.

Khi đó, Walter bắt đầu ký các hợp đồng dài hạn và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Pacsun, Gap, Under Armour, Steve Madden và CeraVe. Anh cho biết hiện kiếm được mức thu nhập 5 chữ số mỗi tháng từ TikTok Shop và các hợp đồng với doanh nghiệp Mỹ, Hàn Quốc.

Walter hiện tự mình vận hành công việc kinh doanh, từ sáng tạo nội dung đến làm việc với các thương hiệu. Trong vòng 2 năm kể từ khi bắt đầu bán hàng trên TikTok Shop, anh đã tích lũy hơn 1 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng).

Dù đạt thành công khi còn rất trẻ, Walter cho rằng người mới không nên kỳ vọng có thể nhanh chóng nổi tiếng hay kiếm tiền từ mạng xã hội. Theo anh, đằng sau một video viral luôn là rất nhiều video không được chú ý.

Walter khuyên những người muốn trở thành nhà sáng tạo nội dung nên kiên trì đăng tải, đồng thời phân tích dữ liệu sau mỗi video để hiểu điều gì khiến khán giả ở lại hoặc rời đi. Anh cũng đặc biệt nhấn mạnh sự chân thật, cho rằng mỗi người cần tìm ra điểm khác biệt của mình thay vì cố sao chép những nhà sáng tạo đã thành công.

“Mọi người cần tìm ra điểm khác biệt mang tính cạnh tranh của mình. Ai cũng có những thứ mình đam mê hoặc quan tâm, và việc chia sẻ về những sản phẩm hay trải nghiệm thực sự phù hợp với bản thân sẽ dễ dàng hơn”, Walter nói.

Theo InfoMoney, Fortune