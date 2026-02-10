Phát hiện một nữ diễn viên có 2 bằng đại học đang tiếp tục học lên thạc sĩ ở tuổi 42

Mới đây, nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp đã chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân khi chính thức trúng tuyển chương trình cao học đợt 2 năm 2025, ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM). Trên Facebook cá nhân, cô bày tỏ sự hạnh phúc xen lẫn dí dỏm khi tự nhận mình là “nữ sinh cao tuổi nhất lớp”.

Theo thông tin được chia sẻ, Đinh Ngọc Diệp sẽ theo học chương trình cao học ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) - một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu cả nước trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần học tập bền bỉ của nữ diễn viên.

Đinh Ngọc Diệp chính thức trúng tuyển chương trình cao học ngành Văn hóa học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM). (Ảnh: FBNV)

Đinh Ngọc Diệp là một trong những nghệ sĩ sở hữu nền tảng học vấn nổi bật của showbiz Việt. Cô từng đạt 10 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, 9,5 điểm trong kỳ thi đại học và là thủ khoa đầu vào khối D, trúng tuyển khoa Báo chí - Truyền thông của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM). Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục hoàn thành văn bằng 2 chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại chính ngôi trường này.

Không dừng lại ở bậc đại học, Đinh Ngọc Diệp từng có thời gian du học và theo học chương trình Thạc sĩ ngành Truyền thông tại Đại học Stirling (Vương quốc Anh). Việc tiếp tục quay lại giảng đường ở bậc cao học tại Việt Nam cho thấy hành trình học tập của nữ diễn viên mang tính dài hơi và nhất quán, bất chấp những thay đổi trong công việc và cuộc sống cá nhân.

Tạo hình của Đinh Ngọc Diệp trong Thám Tử Kiên

Chia sẻ về việc theo đuổi nhiều ngành học, Đinh Ngọc Diệp từng cho biết: “Tôi muốn cuộc đời mình được kể như câu chuyện về một cô bé vươn lên bằng chính năng lực của mình. Và để được như thế, chỉ có cách học”. Quan điểm này phần nào lý giải lựa chọn tiếp tục học tập, nghiên cứu của cô ở thời điểm hiện tại.

Đinh Ngọc Diệp sinh năm 1984, là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt với nhiều dự án nổi bật như Người Vợ Cuối Cùng, Thám Tử Kiên, Cô Dâu Đại Chiến, Hoa Dã Quỳ. Cô cũng từng giành nhiều danh hiệu và giải thưởng như Hoa khôi Tây Đô 2004, Hoa khôi Đại học Quốc gia TP.HCM, Người mẫu được yêu thích nhất năm 2006.

Sau khi kết hôn với đạo diễn Victor Vũ vào năm 2016 và lần lượt chào đón hai con, Đinh Ngọc Diệp hiện hạn chế tham gia các dự án phim, chủ yếu dành thời gian cho gia đình. Tuy vậy, việc trở lại môi trường học thuật cho thấy nữ diễn viên vẫn duy trì tinh thần cầu tiến, coi tri thức là nền tảng lâu dài cho hành trình cá nhân và nghề nghiệp.

Việc một nghệ sĩ nổi tiếng tiếp tục theo học cao học cũng góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về học tập suốt đời, cho thấy việc quay lại giảng đường không bị giới hạn bởi độ tuổi hay vị trí xã hội, mà phụ thuộc vào lựa chọn và khát vọng của mỗi cá nhân.

Tổng hợp