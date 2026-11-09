Phát hiện một công nhân và một học sinh ở Tây Ninh dương tính não mô cầu

Tuổi trẻ mới đây thông tin, ngày 9-11, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo ban đầu về tình hình dịch não mô cầu trên địa bàn tỉnh, sau khi liên tiếp phát hiện 2 trường hợp dương tính với bệnh này.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam, 53 tuổi, nhà ở xã Bình Hiệp, Tây Ninh và đang làm công nhân tại xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh

Bệnh nhân bắt đầu sốt, co giật từ ngày 3-11 và được đưa đến bệnh viện. Sau khi được cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Chiều 6-11, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP.HCM xác định bệnh nhân dương tính với não mô cầu, serogroup B.

Sau khi điều tra dịch tễ, hai công nhân sống cùng phòng với bệnh nhân có dấu hiệu ho, sốt đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị và uống kháng sinh dự phòng theo quy định.

Bên cạnh đó những người khác từng tiếp xúc với bệnh nhân, dù hiện tại vẫn khỏe mạnh, bình thường, cũng đã được theo dõi và cho uống kháng sinh dự phòng.

Hình ảnh tử ban xuất hiện ở bệnh nhân viêm não mô cầu. (Ảnh minh họa: Internet)

Trường hợp thứ hai là một học sinh nam 7 tuổi ở xã Đức Huệ, Tây Ninh

Bệnh nhân khởi phát bệnh từ ngày 3-11 với triệu chứng sốt, sau đó xuất hiện co giật. Bệnh nhân được chuyển đến một bệnh viện tại TP.HCM. Đến ngày 8-11, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh nhận được thông tin từ Viện Pasteur TP.HCM xác nhận bệnh nhân dương tính với não mô cầu, serogroup B.

Tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân này cũng đã được điều tra dịch tễ và cho sử dụng kháng sinh dự phòng.

Theo TTXVN, trước tình hình ghi nhận hai ca mắc bệnh não mô cầu nhóm B, Sở Y tế Tây Ninh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tiếp tục rà soát, phân loại người tiếp xúc gần, kiểm tra việc sử dụng kháng sinh dự phòng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong vòng 10 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.

Đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, đặc biệt là sốt, cơ quan y tế tăng cường theo dõi, đánh giá và tư vấn nhập viện để được kiểm tra, điều trị kịp thời. Ngành Y tế đồng thời tăng cường giám sát, phát hiện sớm trường hợp nghi mắc tại cộng đồng và các cơ sở khám, chữa bệnh; đẩy mạnh tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bảo đảm thông thoáng tại khu vực sinh hoạt tập trung.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, kịp thời điều tra, lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp xử lý khi phát hiện trường hợp nghi mắc mới, hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.