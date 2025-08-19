Nhiều bậc cha mẹ truyền tai nhau về một loại sản phẩm được gọi là “xe đẩy trẻ em gọn nhẹ”. Ban đầu, nhiều người nghĩ đây chỉ là một cách gọi chung cho xe đẩy, nhưng thực tế nó là một dòng sản phẩm riêng, thiết kế nhỏ gọn, dễ gấp gọn, tiện lợi khi mang đi dạo phố hay du lịch. Chính vì sự tiện dụng này mà dòng xe đẩy này được ưa chuộng, nhiều phụ huynh còn chia sẻ, giới thiệu cho nhau.

Thế nhưng, “ưu điểm cũng là nhược điểm”. Theo phóng sự của CCTV Trung Quốc, do thiết kế đơn giản, giá rẻ, nhiều cơ sở cùng tham gia sản xuất nên chất lượng giữa các dòng xe đẩy trẻ em này rất khác nhau. Hệ quả là không ít vụ tai nạn xảy ra, trẻ em bị thương do xe lật, gãy khung hoặc bánh xe bung ra.

Có trường hợp xe quá nhẹ, độ ổn định kém, khi trẻ ngồi bên trong chỉ cần thay đổi trọng tâm cũng dễ dẫn tới lật ngã, khiến bé chấn thương. Một số xe không hề có phanh cố định, khi dừng lại có thể bị trôi, thậm chí gây tai nạn giao thông. Chưa kể, nhiều xe sử dụng chất liệu kém, dễ nứt gãy, hoặc bề mặt hoàn thiện thô ráp, tồn tại cạnh sắc nhọn có thể rạch vào da trẻ.

Theo báo cáo của Hiệp hội Đồ chơi và Sản phẩm trẻ em Trung Quốc công bố tháng 6/2024, khảo sát 106 lô xe đẩy trẻ em với tổng doanh số hơn 1,3 triệu chiếc cho thấy:

- Dòng xe giá dưới 300 tệ (khoảng hơn 1 triệu đồng) chiếm tới 74,9% thị phần với hơn 1 triệu chiếc bán ra, nhưng tỷ lệ không đạt chuẩn lại cao nhất: 92,5% .

- Xe giá từ 300-499 tệ (tương đương khoảng 1,05-1,75 triệu đồng): tỷ lệ không đạt chuẩn 81,2%.

- Xe giá từ 500-899 tệ (khoảng 1,75-3,15 triệu đồng): tỷ lệ không đạt chuẩn 31%.

- Xe giá từ 900-1800 tệ (khoảng 3,15-6,3 triệu đồng): 100% đạt chuẩn.

Kết quả cho thấy xe đẩy dưới 1,75 triệu đồng gần như không đảm bảo an toàn, trong khi dòng xe trên 3,1 triệu đồng mới đáng tin cậy.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh nếu có nhu cầu mua xe đẩy trẻ em cần đặc biệt lưu ý 5 điểm sau:

- Chỉ chọn sản phẩm từ hãng uy tín, có chứng nhận, tuyệt đối không mua hàng trôi nổi.

- Ưu tiên loại có bánh xoay đa hướng để xe vận hành ổn định hơn.

- Nếu dùng cho trẻ dưới 3 tuổi, nhất định phải có dây an toàn.

- Khi chọn mua cần kiểm tra kỹ: độ ổn định (khung rộng, chắc chắn), có phanh đỗ an toàn, khung và bánh xe chắc chắn, không có cạnh sắc nhọn hay khe kẹp tay.

- Giữ lại hóa đơn, phiếu mua hàng để có căn cứ khi cần khiếu nại, bảo vệ quyền lợi.

Các bậc cha mẹ thường tin rằng “xe đẩy càng gọn nhẹ càng tiện lợi”, nhưng thực tế, nếu ham rẻ mà mua phải sản phẩm kém chất lượng, rủi ro lại thuộc về chính con trẻ.

Nguồn và ảnh: QQ