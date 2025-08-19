Cà rốt từ lâu được xem là "siêu thực phẩm", giàu chất chống oxy hóa, tốt cho mắt, tim mạch và thậm chí giúp tăng cường miễn dịch. Thế nhưng, một nghiên cứu mới từ Bệnh viện Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) lại khiến nhiều người bất ngờ: ăn quá nhiều cà rốt có thể làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương ở nam giới.

Các nhà khoa học giải thích, cà rốt và nhiều loại củ quả màu cam như khoai lang, bí đỏ, xoài, mơ… chứa nhiều carotene, hợp chất mà cơ thể chuyển hóa thành vitamin A. Bình thường, carotene có lợi vì giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Nhưng khi hấp thụ quá mức, chúng có thể gây hại cho nội mô mạch máu , lớp lót bên trong thành mạch. Đây là “cửa ngõ” đóng vai trò then chốt cho quá trình cương dương. Nếu nội mô bị tổn thương, khả năng giải phóng nitric oxide , chất giúp máu lưu thông đến dương vật, sẽ suy giảm, từ đó làm rối loạn chức năng cương.

Kết quả phân tích trên hàng nghìn nam giới cho thấy: những người tiêu thụ carotene ở mức cao có nguy cơ rối loạn cương dương tăng gần 60% . Điều này khiến giới khoa học cảnh báo: không nên quá lạm dụng “siêu thực phẩm”, vì cái gì quá cũng có thể phản tác dụng.

Tại Anh, ước tính cứ 5 người đàn ông thì có 1 người gặp vấn đề rối loạn cương, tỷ lệ này tăng lên tới hơn 50% ở nam giới trên 70 tuổi. Bên cạnh các yếu tố quen thuộc như bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì hay testosterone thấp, nay có thể phải bổ sung thêm chế độ ăn giàu carotene vào danh sách nguy cơ.

Các chuyên gia nhấn mạnh: cà rốt vẫn rất tốt, nhưng nên ăn vừa phải, đa dạng cùng các loại rau củ khác. Bởi rõ ràng, ngay cả “siêu thực phẩm” cũng có thể trở thành “con dao hai lưỡi” với sức khỏe tình dục nam giới.

Nguồn và ảnh: Daily Mail