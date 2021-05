Phát hiện lô hàng nước sát khuẩn tay có dấu hiệu giả mạo

Cụ thể, ngày 20/5/2021, Đội QLTT số 14, Cục QLTT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra điểm tập kết hàng hóa tại địa chỉ: Sảnh số 1, Tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện và thu giữ 15 thùng (tương đương 300 chai 500ml) nước sát khuẩn tay mang nhãn hiệu ASIRUB theo công dụng trên thân chai "chế phẩm sát khuẩn tay nhanh dùng trong gia dụng và y tế". Đặc biệt, trên vỏ chai có dán "xác thực chống hàng giả" với các mã số, tem, vạch đầy đủ.

Đội QLTT số 14 đã liên lạc với đại diện đăng ký và phân phối nhãn hiệu ASIRUB để xác định dấu hiệu thật, giả của lô hàng đang bị đội thu giữ.

Tại đây, đại diện công ty đã mang 01 sản phẩm chính hãng do Công ty sản xuất để so sánh với sản phẩm bị thu giữ. Theo quan sát bằng mắt thường, các thông số được in trên sản phẩm bị thu giữ tương đối giống với sản phẩm chính hãng. Sản phẩm bị thu giữ có dấu hiệu giả mạo từ chỉ dẫn tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hoá, giả mạo mã số đăng ký lưu hành đối với sản phẩm ASIRUB.

Bên cạnh đó, màu sắc của 02 sản phẩm cũng có sự khác nhau. Sản phẩm thật có màu cam nhạt, còn sản phẩm giả mạo ASIRUB có sắc cam đậm nét hơn.

Đội QLTT số 14 đã thu giữ toàn bộ sản phẩm vi phạm đưa về trụ sở Đội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Làm việc với Đội QLTT số 14, đối tượng vi phạm khai nhận toàn bộ số hàng hóa được nhập về để giao lên khu vực Hapulico đóng gói và chuyển đi tiêu thụ tại các tỉnh.

Đội QLTT số 14 đang tiếp tục làm việc với đối tượng để xác minh vi phạm, xử lý theo quy định.