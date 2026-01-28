Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc liên tục xôn xao trước một vụ việc gây nhiều tranh cãi: một KOL sở hữu hơn 50 triệu người theo dõi vẫn đều đặn livestream bán hàng, quảng cáo mỹ phẩm rầm rộ , dù doanh nghiệp do cô kiểm soát đã bị cơ quan thuế truy thu và xử phạt với tổng số tiền gần 25 triệu NDT (khoảng 95 tỷ đồng) vì hành vi trốn thuế.

Nhân vật được nhắc tới là Chu Trân (ở Hồ Nam, Trung Quốc) - beauty blogger hàng đầu trên nền tảng Kuaishou (nền tảng chia sẻ video ngắn lớn thứ hai tại Trung Quốc) - cái tên không hề xa lạ với giới livestream thương mại điện tử ở nước này.

Chu Trân (tay đang cầm gói mặt nạ) trong 1 phiên livestream bán hàng.

Bị xử phạt vẫn livestream gần 30 phiên, bán mỹ phẩm đều tay

Theo ghi nhận của truyền thông Trung Quốc, ngày 15/9/2025 , Cục Thuế TP Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp do Chu Trân kiểm soát. Tuy nhiên, dữ liệu livestream trên Kuaishou cho thấy, từ sau mốc thời gian này đến đầu tháng 12 , tài khoản mạng xã hội của nữ KOL này vẫn duy trì tần suất lên sóng dày đặc .

Cụ thể, trong vòng chưa đầy ba tháng, Chu Trân đã thực hiện 29 phiên livestream bán hàng , nội dung chủ yếu xoay quanh mỹ phẩm, mặt nạ, sản phẩm chăm sóc da -đúng thế mạnh đã làm nên tên tuổi của cô. Không ít phiên livestream ghi nhận lượng tương tác lớn, doanh số cao, cho thấy sức hút thương mại của nữ KOL này chưa suy giảm đáng kể .

Hot girl này vẫn chăm chỉ livestream bán hàng.

Đáng chú ý, Chu Trân từng công khai lịch livestream cho “trận chiến chốt đơn 12.12” , một trong những dịp mua sắm lớn nhất năm. Tuy nhiên, sau khi thông tin về vụ việc trốn thuế lan rộng, cô không lên sóng đúng giờ như thông báo , đồng thời xóa lịch livestream đã đăng trước đó . Dù vậy, tài khoản vẫn trong trạng thái hoạt động bình thường, có thể theo dõi, xem video và mua hàng.

Chính điều này đã làm dấy lên làn sóng nghi vấn trong cộng đồng mạng: vì sao một KOL từng bị xử phạt nặng về thuế vẫn có thể tiếp tục livestream bán hàng công khai?

Doanh nghiệp “sân sau” trốn thuế hơn 16 triệu NDT, tổng truy thu gần 25 triệu NDT

Theo thông tin công bố trên website Cục Thuế tỉnh Quảng Đông , Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Gia Tinh Quảng Đông - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái kinh doanh của Chu Trân đã bị xác định có hành vi không kê khai hoặc kê khai thiếu doanh thu trong sổ sách kế toán , vi phạm nghiêm trọng luật quản lý thuế.

Kết quả thanh tra cho thấy:

Số tiền thuế thiếu : 16.591.280,31 NDT (khoảng 63 tỷ đồng)

Tiền phạt hành chính : 8.295.640,21 NDT (khoảng 32 tỷ đồng)

Tổng số tiền truy thu và xử phạt : xấp xỉ 25 triệu NDT

Quyết định xử phạt có hiệu lực từ ngày 15/9/2025 . Theo xác nhận từ phía cơ quan thuế, toàn bộ khoản truy thu và tiền phạt đã được thi hành xong .

Về mặt pháp lý, người trực tiếp bị xử phạt là pháp nhân doanh nghiệp , không phải tài khoản cá nhân của Chu Trân. Tuy nhiên, cấu trúc sở hữu cho thấy, nữ KOL này giữ vai trò kiểm soát thực tế , khiến ranh giới giữa “doanh nghiệp” và “cá nhân” trở thành tâm điểm tranh cãi.

Trước khi vướng vào lùm xùm thuế, Chu Trân từng được xem là hình mẫu thành công của thế hệ streamer thương mại điện tử .

Theo Baidu, Chu Trân từng làm người mẫu tại Hàng Châu , Trung Quốc sau đó chuyển hướng sang bán hàng online. Thời kỳ đầu, cô tự đảm nhiệm nhiều khâu như chăm sóc khách hàng, kho vận, hậu mãi. Năm 2019, nhận thấy lợi thế chuỗi cung ứng để xây dựng sự nghiệp livestream tại đây.

Chu Trân là hot girl có tiếng trên MXH.

Cô gái này nổi tiếng với những phiên livestream khủng.

Cũng trong năm 2019, cô thành lập Công ty Truyền thông Văn hóa Gia Tinh Quảng Đông , chính thức bước vào giai đoạn mở rộng kinh doanh. Nhờ ngoại hình dễ nhận diện, phong cách nói chuyện trực diện cùng khả năng chốt đơn mạnh, Chu Trân nhanh chóng vươn lên hàng beauty streamer top đầu Trung Quốc .

Những con số từng làm nên danh tiếng của cô:

Hơn 50 triệu người theo dõi trên Kuaishou

Livestream liên tục 36 giờ , doanh thu đạt hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 4 tỷ đồng)

Tham gia nhiều hoạt động từ thiện

Không chỉ là streamer, Chu Trân còn là doanh nhân livestream với quy mô kinh doanh lớn. Theo dữ liệu từ Tianyancha, cô hiện kiểm soát hơn 20 doanh nghiệp , trong đó nòng cốt là Tập đoàn Đầu tư Gia Tinh Quảng Đông .

Chu Trân nắm 99% cổ phần , giữ vai trò người kiểm soát thực tế , phụ trách các mảng từ truyền thông, livestream, chuỗi cung ứng đến đầu tư công nghệ. Doanh nghiệp của cô từng mở rộng vốn điều lệ mạnh, đầu tư đất đai, xây dựng căn cứ chuỗi cung ứng trị giá hàng trăm triệu NDT.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, Văn phòng Quản lý Không gian mạng Bắc Kinh đã ra thông báo cho biết tài khoản MXH 50 triệu fans của Chu Trân bị cấm phát ngôn , với lý do liên quan nghiêm trọng đến hành vi trốn thuế, né tránh giám sát thuế của doanh nghiệp liên kết .

Trong khi đó, phản hồi từ phía nền tảng livestream lại khá dè dặt. Đại diện chăm sóc khách hàng cho biết, nền tảng sẽ xử lý nếu tài khoản vi phạm quy định, song không đưa ra câu trả lời rõ ràng về việc trốn thuế có phải là căn cứ trực tiếp để hạn chế livestream hay không.

Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận lớn, đặc biệt khi nhiều cư dân mạng so sánh với các trường hợp từng bị “phong sát” vì trốn thuế

Vụ việc hiện vẫn đang được dư luận Trung Quốc quan tâm.

Nguồn: QQ, Sohu, Baidu.