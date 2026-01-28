Cập nhật tình hình mới nhất của Dương - nạn nhân vụ "bắt cóc" thiên nga trắng tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Theo cập nhật mới nhất từ fanpage Thảo Cầm Viên Sài Gòn vào sáng 28/1, tình trạng của chú thiên nga, được đặt tên là Dương, đã có dấu hiệu khả quan.

“Tình hình em Dương đã đỡ stress và bắt đầu ăn rồi”, fanpage thông tin, khiến nhiều người theo dõi vụ việc thở phào nhẹ nhõm.

Clip: Fanpage Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Trước đó, trả lời phỏng vấn trên báo Người Lao Động, bà Vũ Thị Hương Giang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn, xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận lại cá thể thiên nga trắng bị trộm cắp, hiện đang trong tình trạng hoảng loạn, suy yếu và phải cách ly để theo dõi.

"Thiên nga bị cuộn đầu, nhét trong ba lô, dẫn đến stress nặng. Ngoài ra, do bị bán vào một trại buôn nên hiện chưa thể đưa ngay về chuồng nuôi mà phải cách ly, theo dõi sức khỏe" - bà Giang chia sẻ.

Liên quan đến vụ trộm thiên nga trắng ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn bị trộm, chiều 27/1, Công an phường Sài Gòn (TP.HCM) cho biết đã tiến hành lấy lời khai của N.C.P. (SN 1978, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại công an, P. khai ngày 25/1, ông ta chạy xe máy đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Sau khi mua vé vào cổng, P. vào bên trong khu vực nuôi thú dò la, quan sát.

Hình ảnh đối tượng được ghi lại (Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn)

(Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn)

Tại lồng nuôi thiên nga trắng, nghi can dùng kềm cắt sắt, đột nhập vào bắt trộm một cá thể. Sau đó, P. bỏ con vật vào ba lô và rời khỏi Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

P. liên hệ với T.V.T. (SN 1983, ngụ TP Cần Thơ) để bán cá thể thiên nga trắng vừa trộm được với giá thỏa thuận là 2 triệu đồng và bị Công an phường Sài Gòn truy xét, bắt giữ tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, sáng 26/1, Công an Phường Sài Gòn tiếp nhận tin báo của Ban quản lý Thảo Cầm Viên Sài Gòn về việc con thiên nga trắng nuôi trong khuôn viên bị mất.

Nhận tin, công an có mặt điều tra truy xét. Qua trích xuất hệ thống camera an ninh tại khu vực chuồng nuôi, công an xác định có đối tượng đột nhập trái phép, để lại hiện trường một chiếc kềm cắt sắt. Từ các dấu vết thu thập được và dữ liệu camera khu vực bãi giữ xe, công an tập trung truy xét đối tượng nghi vấn.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định và bắt giữ N.C.P. khi đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh). Tại Công an, P. khai nhận đã trộm con thiên nga và bán lại cho một người khác tại TP Cần Thơ.

Trước tính chất cấp bách của vụ việc, đặc biệt liên quan đến động vật hoang dã nuôi bảo tồn, tổ công tác lập tức phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm. Sau hành trình xuyên đêm, đến 5h30 phút sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được địa điểm và giải cứu an toàn cá thể thiên nga trắng. Đến 9h, con thiên nga đã được bàn giao lại cho Thảo Cầm Viên Sài Gòn