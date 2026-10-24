Hòn đảo chỉ rộng khoảng 800m²

Hòn đảo đặc biệt này là Hòn Rùa, còn được người dân địa phương gọi là Hòn Nghề, nằm trên vùng biển xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, trước đây thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Theo Báo Lâm Đồng, Hòn Rùa thực chất là một đảo đá nhỏ có diện tích khoảng 800m², cách bờ khoảng 120m và nhô cao hơn mặt nước biển khoảng 15m. Trên đảo có cỏ, cây bụi và rêu xanh phủ quanh những phiến đá.

Tên gọi Hòn Rùa bắt nguồn từ hình dáng khá đặc biệt của đảo. Khi nhìn từ bờ, khối đá nổi giữa biển với phần nhô ra phía trước khiến nhiều người liên tưởng tới một con rùa khổng lồ đang hướng đầu ra khơi.

Phần lớn thời gian trong năm, Hòn Rùa nằm tách biệt với đất liền bởi nước biển. Tuy nhiên, vào mùa thủy triều xuống thấp, cảnh tượng ở đây có thể thay đổi hoàn toàn.

Báo Nhân Dân cho biết vào khoảng tháng 6-7 âm lịch hằng năm, nước biển tại khu vực Hòn Rùa có những thời điểm rút sâu, để lộ một dải cát nối từ đất liền về phía đảo. Báo Lâm Đồng cũng ghi nhận trong tháng 7 có những ngày hiếm hoi nước xuống rất thấp, khiến hòn đảo gần như lộ hoàn toàn khỏi mặt biển.

Đây chính là khoảnh khắc tạo nên cảnh tượng khiến nhiều người liên tưởng tới một "con đường của Moses" giữa biển.

Vài ngày mỗi năm, biển như "rẽ lối"

Trong câu chuyện nổi tiếng về Moses, biển được mô tả tách ra để tạo thành con đường cho con người đi qua. Bởi vậy, những hiện tượng thủy triều rút làm lộ lối đi giữa biển ở nhiều nơi trên thế giới thường được ví von với "con đường của Moses".

Tại Hòn Rùa, đây không phải tên gọi chính thức của lối đi mà là cách hình dung về cảnh tượng đặc biệt xuất hiện khi nước xuống thấp.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2026, có thời điểm biển tại Hòa Thắng lùi xa hàng trăm mét, để lộ những doi cát rộng cùng một lối đi tự nhiên hướng từ đất liền ra Hòn Rùa.

Thay vì phải nhìn hòn đảo từ xa như ngày thường, du khách có thể bước trên nền cát ẩm, nước chỉ còn xâm xấp quanh chân và tiến gần tới đảo đá.

Nhưng "con đường" này không tồn tại lâu.

Chỉ sau một khoảng thời gian nhất định, thủy triều bắt đầu lên trở lại. Nước biển dần phủ kín bãi cát và lối đi vừa xuất hiện cũng biến mất dưới mặt nước. Vì thế, cùng một vị trí nhưng chỉ cách nhau vài giờ, cảnh quan có thể hoàn toàn khác.

Chính yếu tố xuất hiện rồi biến mất theo con nước khiến Hòn Rùa trở nên thú vị. Với người dân làng chài, đây là nhịp thủy triều quen thuộc; còn với du khách lần đầu chứng kiến, cảm giác đứng trên một lối đi vốn bình thường nằm giữa biển lại khá đặc biệt.

Khi nước rút, một phần đời sống dưới mặt biển cũng hiện ra. Người dân địa phương có thể tranh thủ tìm ốc, vẹm và những sản vật biển còn lại trên bãi cát, mỏm đá. Những chiếc thuyền thúng và tàu cá nhỏ nằm trên nền cát càng làm rõ nét không gian của một làng chài ven biển.

Muốn nhìn thấy "con đường" giữa biển cần lưu ý gì?

Không phải cứ đến Hòn Rùa vào mùa hè là du khách chắc chắn gặp được cảnh tượng này. Mực nước phụ thuộc vào chu kỳ thủy triều, thời tiết và từng thời điểm cụ thể trong ngày.

Nếu muốn trải nghiệm, du khách nên kiểm tra lịch thủy triều trước chuyến đi và hỏi thêm người dân địa phương về thời điểm nước xuống thấp nhất.

Đây cũng là yếu tố an toàn quan trọng. Khi thủy triều bắt đầu lên, khu vực cát thấp có thể nhanh chóng bị nước phủ. Du khách không nên cố đi xa nếu không nắm rõ giờ nước lên, đồng thời cần quay lại bờ sớm thay vì chờ đến khi lối đi bắt đầu chìm dưới nước.

Các khu vực đá quanh Hòn Rùa có thể trơn do rêu và nước biển, vì vậy giày dép có độ bám tốt sẽ phù hợp hơn so với đi chân trần trên đá.

Ngoài Hòn Rùa, khu vực Hòa Thắng còn có làng chài Hồng Chính, cánh đồng điện gió và Bàu Trắng. Nhờ đó, du khách có thể kết hợp nhiều điểm trong cùng hành trình thay vì chỉ tới ngắm hiện tượng thủy triều.

Điểm đặc biệt nhất của Hòn Rùa không nằm ở quy mô bởi đảo chỉ rộng khoảng 800m², mà ở khoảnh khắc hiếm hoi khi ranh giới giữa đất liền và biển dường như thay đổi. Trong vài ngày thuận lợi của mùa nước cạn, một khoảng biển vốn ngăn cách hòn đảo với bờ bất ngờ nhường chỗ cho dải cát hiện ra, trước khi tất cả lại chìm dưới nước khi thủy triều trở về.

Theo Báo Lâm Đồng, Tuổi Trẻ, Báo Nhân Dân