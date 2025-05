Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Công an phường Chiềng Cơi (TP Sơn La) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ hơn 3 tạ rau, củ, quả dương tính cao với hóa chất độc hại.

Công an Sơn La kiểm tra các cửa hàng kinh doanh rau củ quả tại chợ đêm Chiềng Cơi. (Ảnh: CACC)

Trước đó, khoảng 23h ngày 6/5, Công an phường Chiềng Cơi phối hợp với UBND phường, trạm Y tế phường, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở phường Chiềng Cơi kiểm tra an toàn thực phẩm các mặt hàng rau, củ, quả tại chợ đầu mối ở bản Mé Ban.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm các loại rau, củ, quả. (Ảnh: CACC)

Tổ công tác đã kiểm tra các loại rau, củ, quả được nhập từ các khu vực giáp TP Sơn La và dưới xuôi đưa lên như bầu, bí, rau cải, quất, cam, dưa lê, xoài…

Qua lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện hơn 300 kg rau, củ, quả dương tính với chất độc hại, lực lượng chức năng đã thu giữ và đưa đi tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.

Lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ số rau, củ, quả dương tính với chất độc hại. (Ảnh: CACC)

Hiện đang là mùa cao điểm của các bệnh liên quan đến thực phẩm. Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống, cơ sở kinh doanh, nhà hàng và bếp ăn tập thể trên địa bàn nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.