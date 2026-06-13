Theo Live Science, tổng cộng 85 bộ hài cốt không đầu đã được khai quật từ hệ thống hào đôi dài 1,3 km, bao quanh một khu định cư thời đại đồ đá mới ở di chỉ Vráble thuộc Slovakia.

Khu định cư cổ Vráble được xây dựng từ những năm 5250-4950 trước Công nguyên, tức đã trên 7.000 năm tuổi, bởi những người thuộc nền văn hóa Gốm tuyến tính (LBK), với những sản phẩm gốm được trang trí bằng các đường song song đã được tìm thấy khắp Trung Âu.

Di chỉ Vráble nằm ở vùng Tây Nam Slovakia ngày nay, được khảo sát lần đầu tiên vào năm 2012, bao gồm hơn 300 ngôi nhà được nhóm lại thành 3 khu dân cư riêng biệt.

Một trong 3 khu dân cư đó được bao quanh bởi hệ thống hào đôi dài 1,3 km. Khi khai quật bên trong hào, nhóm khảo cổ đã phát hiện ra 85 bộ hài cốt không đầu, bao gồm 8 bộ được chôn thành 4 cặp và 77 bộ khác nằm trong một hố chôn tập thể.

Ngoài ra, họ cũng tìm thấy một bộ hài cốt nguyên vẹn duy nhất, thuộc về một đứa trẻ.

Viết trên tạp chí Proceedings of the Prehistoric Society, nhóm tác giả từ Đại học Kiel (Đức) cho biết mặc dù phát hiện có vẻ gây rùng mình, nhưng kết quả phân tích các bộ hài cốt cho thấy họ không phải là nạn nhân của các vụ hành quyết.

Thay vào đó, các vết cắt trên đốt sống cổ cho thấy hộp sọ những người này đã được lấy đi một cách cẩn thận. Các bộ hài cốt cũng được sắp xếp một cách có chủ đích bên trong hố chôn cất.

Vì vậy, nhóm tác giả tin rằng các bộ hài cốt này đại diện cho một nghi lễ mai táng bí ẩn cổ xưa.

Họ tin rằng nghi lễ này có thể tương đồng với các nghi lễ thời đại đồ đá mới ở vùng Cận Đông, nơi một số bộ tộc giữ lại sọ của tổ tiên, đắp thạch cao tạo hình khuôn mặt và trưng bày trong cộng đồng.

Hệ thống hào bảo vệ có lối vào quay lưng lại với hai khu xóm còn lại, gợi ý về những căng thẳng xã hội tiềm tàng. Việc chôn cất phần còn lại tại hào có thể là một cách để thao túng không gian hoặc đánh dấu ranh giới lãnh thổ thuộc về bộ tộc và tổ tiên của họ.

Các nhà khảo cổ cho biết họ sẽ tiếp tục tìm kiếm hộp sọ của những người này để hiểu rõ thêm về tập tục cổ xưa này cũng như xác nhận những suy luận trên.