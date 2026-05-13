Ngày 13-5, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, cho biết đơn vị đã phát hiện, quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực khe núi Cha Lỳ, thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đình Phi

Lực lượng quy tập cất bốc hài cốt liệt sĩ

Theo đó, hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu khoảng 1,2 m cùng nhiều di vật kèm theo như: tăng ni-lon bọc hài cốt, dây dù, một dây thắt lưng da nữ (có mặt thắt lưng bằng nhôm) cùng 3 cúc áo, quần. Vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm ngay cạnh một hố bom.

Ngay sau khi cất bốc, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ về khu vực lưu giữ để hương khói, bảo quản và phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sĩ theo quy định.

Trong khi đó, tại hiện trường việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn đang được tiếp tục triển khai, mở rộng.

Được biết, đến nay tại khu vực rừng núi hiểm trở Cha Lỳ, đơn vị quy tập đã phát hiện, cất bốc 8 hài cốt liệt sĩ.