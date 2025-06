Ngày 15-6, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả số lượng lớn được tuồn ra thị trường khắp các tỉnh, thành cả nước.

Đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả này do L.T.M.D. (34 tuổi, ngụ khu phố Ninh Thọ, phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) và N.T.T. (33 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) tổ chức.

Lực lượng công an kiểm tra điểm sản xuất mỹ phẩm giả

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện D. cùng T. thường xuyên lên mạng xã hội để livestream, bán mỹ phẩm với giá thành rất rẻ. Nghi vấn có thể D. và T. cấu kết sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả nên công an đã lập chuyên án đấu tranh.

Số lượng mỹ phẩm giả được đóng vào thùng chuẩn bị tuồn ra thị trường

Khoảng 11 giờ ngày 13-6, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra xe ô tô do L.V.T. (31 tuổi, ngụ ấp Tầm Long, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), điều khiển thì phát hiện chở 32 thùng giấy bên trong chứa mỹ phẩm (kem trộn), có trọng lượng 1.200 kg, không có hoá đơn chứng từ chứng mình nguồn gốc xuất xứ.

Khai thác nhanh, công an xác định số hàng hóa trên là của D. thuê T. chở xuống TP HCM giao cho người khác tiêu thụ. Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng cử tổ công tác kiểm tra nhà và kho của D. tại phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh.

Tại đây, công an phát hiện có 2 người đang làm thuê cho đối tượng D. đang gia công, sản xuất mỹ phẩm.

Lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật

Công an thu giữ 20 thùng nhựa chứa hóa chất in nhãn mác nước ngoài; 10 bao hóa chất rắn loại 50 kg in nhãn mác nước ngoài; 200 kg kem thành phẩm; 100 lọ hóa chất các loại chứa dung dịch; trên 8 cái máy pha chế, trộn kem mỹ phẩm; 3 xe ô tô và nhiều số sách, tem, nhãn hiệu chống giả có liên quan.

Quá trình điều tra đối tượng D khai nhận, từ năm 2020, D bắt đầu hoạt động gia công, sản xuất, mua bán mỹ phẩm giả cho đến nay. Các nguyên liệu sản xuất, D. mua chủ yếu là hương liệu, bột hóa chất không rõ nguồn gốc, bột phèn chua, dung môi trôi nổi trên thị trường rồi mang về nhà dùng các máy móc đã mua và thuê người trộn, sản xuất.

Khi thành phẩm, D. giao lại cho T. với giá tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng/kg tùy từng loại mỹ phẩm.

Tiếp đó, T. thuê người tự dán nhãn hiệu rao bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử và gửi bán qua dịch vụ ship COD với giá tiền từ 200.000 đồng/kg đến 650.000/kg.

Công an tỉnh Tây Ninh nhanh kiểm tra hộ kinh doanh N.T.T. thu giữ gồm: 13 loại mỹ phẩm với hơn 550 sản phẩm cùng nhiều máy móc, thiết bị điện tử dùng hoạt động mua bán mỹ phẩm giả. Riêng tại 2 kho chứa hàng hóa của T. công an phát hiện 4 người khác đang gia công, dán nhãn mác đóng gói sản phẩm, nhiều lọ mỹ phẩm có trọng lượng khoảng 10.000 kg, 20 thùng giấy carton bên trong chứa nhiều lọ mỹ phẩm không nhãn mác, có trọng lượng 800 kg; 2 máy in tem, nhân và nhiều vỏ hộp, thùng hàng phục vụ đóng gói;… tất cả đều không có hóa hơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Theo cơ quan công an, 2 đối tượng D. và T. đã bán ra thị trường trên 100.000 đơn hàng cho người tiêu dùng, thu lợi khoảng 10 tỉ đồng. Tang vật tạm giữ ước tính khoảng 3,5 tỉ đồng. Quá trình hoạt động kinh doanh trên, các đối tượng không công bố, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm và kê khai nộp thuế với cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả và các hành vi khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.