Rosé BLACKPINK vốn khá kiệm lời khi chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường xuất hiện tại các sự kiện lớn, cập nhật những dự án âm nhạc hoặc đăng tải hình ảnh liên quan đến công việc. Bởi vậy, mỗi lần giọng ca APT. bất ngờ “xả ảnh” đời thường, người hâm mộ lại có dịp phấn khích, nhất là khi được nhìn thấy một khía cạnh gần gũi, thoải mái hơn của thần tượng.

Mới đây, Rosé tiếp tục khiến fan thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc trong kỳ nghỉ bên gia đình và bạn bè. Không cần những bộ cánh cầu kỳ hay lớp trang điểm lộng lẫy, nữ idol vẫn nổi bật với vẻ ngoài trẻ trung, ngọt ngào. Album ảnh giống như cuốn nhật ký nhỏ ghi lại những ngày nghỉ thảnh thơi, nơi cô nàng có thể tạm gác lịch trình bận rộn để tận hưởng những niềm vui giản dị.

Giọng ca APT khoe khoảnh khắc dễ thương trong kỳ nghỉ

Từ những khoảnh khắc chơi đùa cùng một chú mèo, selfie với quả chanh, nghịch ngợm đặt quả ớt ngọt lên đầu cho đến lúc tạo dáng đáng yêu trong khi chờ món ăn, Rosé khiến người xem bật cười bởi loạt biểu cảm tự nhiên. Cô cũng chia sẻ những bức ảnh selfie trước gương, chơi board game và ngồi chơi đàn piano. Không khí thân mật, thoải mái trong loạt hình khiến fan có cảm giác đang được theo chân nữ ca sĩ trong một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Từ việc chơi đùa cùng một chú mèo, selfie với quả chanh hay chơi đàn piano, Rosé khiến người xem bật cười bởi loạt biểu cảm tự nhiên.

Điều khiến cộng đồng mạng chú ý không kém chính là địa điểm xuất hiện trong album ảnh. Một số người hâm mộ nhanh chóng nhận ra những chi tiết quen thuộc của Torre di Civita – khu dinh thự lịch sử tại Ravello, thuộc bờ biển Amalfi nổi tiếng của Italy.

Manh mối đáng chú ý hơn cả là động thái từ chính tài khoản Instagram của Torre di Civita. Dưới bài đăng của Rosé, tài khoản này để lại bình luận: “Thật vui khi được đón tiếp bạn tại đây!”. Địa điểm cũng chia sẻ lại loạt ảnh của nữ ca sĩ trên story Instagram, càng khiến người hâm mộ chú ý đến nơi cô đã ghé thăm.

Tài khoản Instagram chính thức của Torre di Civita đã chia sẻ và bình luận về bài đăng của Rosé: “Thật vui khi được đón tiếp bạn tại đây!”

Dinh thự nghìn năm tuổi, nơi nghỉ dưỡng riêng tư giữa bờ biển Amalfi

Torre di Civita không phải một khách sạn thông thường mà là khu estate có lịch sử lâu đời, kết hợp giữa tu viện cũ và tòa tháp thời Trung cổ. Theo website chính thức, dinh thự nằm trên sườn đồi tại Ravello, ở độ cao khoảng 350 m so với vịnh Salerno. Từ đây, du khách có thể thu vào tầm mắt khung cảnh biển Địa Trung Hải cùng những ngôi làng ven biển đặc trưng của vùng Amalfi.

Ảnh: Torre di Civita

Điểm đặc biệt của Torre di Civita nằm ở sự giao thoa giữa kiến trúc lịch sử và tiện nghi nghỉ dưỡng cao cấp. Những dấu ấn cổ kính được lưu giữ trong không gian sống, trong khi khuôn viên rộng khoảng 2,5 ha có vườn cây, vườn ô liu, sân hiên và hồ bơi ngoài trời. Dinh thự có tổng cộng 7 phòng nằm trong khu nhà chính và các công trình phụ, phù hợp với những chuyến nghỉ dưỡng theo nhóm gia đình hoặc bạn bè.

Torre di Civita không phải một khách sạn thông thường mà là khu estate có lịch sử lâu đời, kết hợp giữa tu viện cũ và tòa tháp thời Trung cổ

Thay vì chia sẻ không gian với nhiều đoàn khách như tại khách sạn, người thuê có thể sử dụng toàn bộ khu estate trong thời gian lưu trú. Nơi đây còn có đội ngũ nhân viên thường trú chăm sóc khách, mang đến trải nghiệm riêng tư và dịch vụ cá nhân hóa. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến Torre di Civita trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với những du khách tìm kiếm kỳ nghỉ xa hoa.

Bên trong dinh thự, sức hút đến từ những chi tiết kiến trúc cổ, các không gian sinh hoạt mang dấu ấn lịch sử và cách bài trí tạo cảm giác như đang sống trong một ngôi nhà Italy lâu đời. Những ô cửa vòm, tường đá, các món đồ nội thất mang màu sắc cổ điển cùng khu vực sinh hoạt có đàn piano tạo nên bầu không khí vừa nghệ thuật, vừa thư thái.

Sức hút của nơi này đến từ những chi tiết kiến trúc cổ, các không gian sinh hoạt mang dấu ấn lịch sử và cách bài trí tạo cảm giác như đang sống trong một ngôi nhà Italy lâu đời.

Không gian ngoài trời cũng là điểm cộng lớn. Những sân hiên ngập nắng, vườn cây xanh mát và các góc ngắm cảnh hướng về vịnh Salerno mang đến khung nền lý tưởng cho những ngày nghỉ mùa hè. Buổi sáng có thể bắt đầu bằng bữa ăn ngoài trời giữa những hàng chanh, buổi chiều thư giãn bên hồ bơi, còn khi hoàng hôn buông xuống, khung cảnh những ngôi làng ven biển lên đèn tạo nên một trải nghiệm đậm chất la dolce vita – tận hưởng những điều ngọt ngào của cuộc sống Italy.

Giá thuê có thể lên tới 3,4 tỷ đồng mỗi tuần

Sự xa hoa của Torre di Civita còn thể hiện ở mức giá thuê. Theo bảng giá tham khảo năm 2026 được công bố bởi đơn vị môi giới biệt thự cao cấp My Private Villas, chi phí thuê khu dinh thự dao động khoảng 75.000–110.000 euro/tuần, tùy thời điểm trong năm. Quy đổi theo tỷ giá tham khảo, con số này tương đương khoảng 2,3–3,4 tỷ đồng cho một tuần nghỉ dưỡng.

Sự xa hoa của Torre di Civita còn thể hiện ở mức giá thuê.

Mức giá cao nhất thường rơi vào giai đoạn cao điểm mùa hè, khi nhu cầu du lịch tại bờ biển Amalfi tăng mạnh. Đáng chú ý, đây là chi phí thuê trọn khu estate, chứ không phải giá cho một phòng nghỉ riêng lẻ. Với 7 phòng và khả năng phục vụ một nhóm khách trong không gian biệt lập, nơi đây hướng đến những kỳ nghỉ đề cao sự riêng tư, dịch vụ cá nhân hóa và trải nghiệm khác biệt.

Mức giá cao nhất thường rơi vào giai đoạn cao điểm mùa hè, khi nhu cầu du lịch tại bờ biển Amalfi tăng mạnh.

Dĩ nhiên, giá niêm yết từ đơn vị môi giới chỉ mang tính tham khảo, không đồng nghĩa với số tiền một vị khách cụ thể đã thanh toán. Hiện chưa có thông tin công khai xác nhận mức chi phí thực tế trong kỳ nghỉ của Rosé. Tuy nhiên, việc tài khoản chính thức của Torre di Civita tương tác trực tiếp với bài đăng của nữ ca sĩ đã khiến địa điểm này trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Với Rosé, loạt ảnh lần này không chỉ mang đến những khoảnh khắc đời thường hiếm hoi mà còn hé lộ phần nào không gian nghỉ dưỡng mang đậm dấu ấn lịch sử giữa một trong những vùng biển đẹp nhất Italy. Còn với người hâm mộ, có lẽ điều đáng yêu nhất vẫn là được nhìn thấy nữ ca sĩ tạm rời ánh đèn sân khấu, thoải mái chơi đùa, nghe nhạc và tận hưởng khoảng thời gian riêng bên những người thân yêu.