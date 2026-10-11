Những khoảnh khắc mặc áo khoác đẹp nhất của Kate Middleton

Kate thường ưu tiên những mẫu áo khoác dài qua đầu gối, phom dáng có cấu trúc rõ ràng và bảng màu trang nhã. Các thiết kế hai hàng khuy, áo khoác kiểu trench hoặc coat dress giúp cô duy trì hình ảnh thanh lịch nhưng không quá cầu kỳ. Một đặc điểm dễ nhận thấy trong cách phối đồ của Kate là phong cách đơn sắc. Cô thường kết hợp áo khoác với quần, váy, giày và phụ kiện cùng tông màu, nhờ đó tổng thể trông gọn gàng và để thiết kế áo khoác trở thành điểm nhấn chính.

Áo khoác đỏ Alexander McQueen

Một trong những khoảnh khắc nổi bật là khi Kate mặc áo khoác đỏ Alexander McQueen trong dịp giới thiệu triển lãm ảnh Hold Still. Thiết kế màu đỏ rực tạo hiệu ứng thị giác mạnh, đặc biệt khi được phối cùng giày cao gót màu đen, túi cầm tay và trang sức vàng tối giản.

Alexander McQueen cũng là một trong những thương hiệu quan trọng nhất trong tủ đồ của Kate. Nhà mốt này từng thiết kế váy cưới cho cô và thường xuyên xuất hiện trong những dịp quan trọng của gia đình hoàng gia.

Những mẫu coat dress thanh lịch

Bên cạnh áo khoác dáng dài thông thường, Kate đặc biệt yêu thích coat dress - kiểu áo khoác có cấu trúc giống một chiếc váy. Thiết kế này phù hợp với các sự kiện trang trọng vì vừa tạo cảm giác quyền lực, vừa giữ được nét nữ tính.

Coat dress thường có phần eo được định hình rõ, hàng khuy nổi bật và độ dài kín đáo. Khi kết hợp cùng giày cao gót, mũ hoặc một chiếc clutch nhỏ, kiểu trang phục này giúp Kate xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, ổn định và rất phù hợp với vai trò hoàng gia.

Những gam màu tạo dấu ấn

Kate không chỉ trung thành với màu xanh navy hay xám mà còn thường xuyên sử dụng những gam màu nổi bật như đỏ, xanh cobalt, xanh lá hoặc trắng. Những màu sắc này giúp cô dễ dàng tạo dấu ấn trong các sự kiện đông người mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch.

Trong một số dịp, cô chọn trang phục đơn sắc từ đầu đến chân để tạo hiệu ứng liền mạch. Cách phối này khiến dáng người trông cao hơn và giúp màu áo khoác nổi bật nhưng không bị rối bởi quá nhiều chi tiết.

Áo khoác kẻ và họa tiết cổ điển

Họa tiết kẻ cũng là một lựa chọn quen thuộc trong phong cách của Kate. Một chiếc áo khoác kẻ nâu từng được cô mặc trong dịp Giáng sinh, đồng thời cũng xuất hiện trong lần đầu tiên cô tham gia một hoạt động chính thức vào năm 2025 sau khi công bố tình trạng bệnh đã thuyên giảm.

Việc sử dụng lại một chiếc áo khoác trong những thời điểm có ý nghĩa khác nhau tạo cảm giác gần gũi và tiết chế. Nó cho thấy Kate không chỉ quan tâm đến việc mặc đẹp, mà còn biết cách xây dựng câu chuyện thời trang thông qua những món đồ quen thuộc.

Phong cách đơn sắc màu xám

Trong một chuyến tham gia hoạt động cộng đồng vào mùa thu năm 2026, Kate chọn tổng thể màu xám gồm áo khoác, quần và áo blouse tông sáng. Cô tạo điểm nhấn bằng giày màu burgundy và khuyên tai ngọc trai.

Cách phối này cho thấy phong cách của Kate ngày càng tinh giản. Thay vì sử dụng nhiều phụ kiện, cô tập trung vào chất liệu, phom dáng và sự cân bằng màu sắc. Kết quả là diện mạo vừa phù hợp với hoàn cảnh công việc, vừa có nét hiện đại.

Vì sao áo khoác trở thành dấu ấn của Kate?

Áo khoác phù hợp với đặc thù thời tiết Anh, nhưng cũng rất lý tưởng cho các hoạt động hoàng gia cần sự chỉn chu. Chỉ với một thiết kế đẹp, Kate có thể tạo ra vẻ ngoài hoàn chỉnh mà không cần quá nhiều lớp trang phục hoặc phụ kiện cầu kỳ.

Ngoài ra, những mẫu áo khoác có phom dáng rõ ràng giúp hình ảnh của cô luôn nhất quán trước công chúng. Dù tham dự sự kiện ngoại giao, hoạt động cộng đồng hay nghi lễ hoàng gia, Kate vẫn giữ được vẻ thanh lịch, chuyên nghiệp và dễ nhận diện.

Phong cách của Kate thường tạo ra hiệu ứng lớn trong ngành bán lẻ. Những món đồ cô mặc có thể nhanh chóng được công chúng tìm kiếm, khiến các thiết kế tương tự trở nên phổ biến hơn. Đây là một phần của điều thường được gọi là “Kate Middleton effect”.

Sức ảnh hưởng của cô đến từ sự cân bằng giữa hàng hiệu cao cấp, thương hiệu Anh và các lựa chọn dễ tiếp cận hơn. Vì vậy, người hâm mộ không chỉ quan tâm Kate mặc gì, mà còn tìm cách học theo phom dáng, màu sắc và cách phối trang phục của cô.

Từ áo khoác đỏ Alexander McQueen, coat dress của Catherine Walker cho tới những thiết kế kẻ hoặc tổng thể đơn sắc, Kate Middleton đã biến áo khoác thành một dấu ấn thời trang riêng. Phong cách của cô không phụ thuộc vào xu hướng ngắn hạn mà dựa trên phom dáng đẹp, màu sắc tinh tế và khả năng phối đồ nhất quán. Điểm đáng học hỏi nhất trong tủ đồ của Kate là sự cân bằng: trang phục đủ nổi bật để ghi dấu ấn, nhưng vẫn phù hợp với hoàn cảnh và không bị phô trương. Chính điều đó giúp những khoảnh khắc mặc áo khoác của cô luôn được nhắc lại như những ví dụ tiêu biểu về phong cách hoàng gia hiện đại.