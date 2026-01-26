Vụ 2 tên cướp ngân hàng lấy 1,8 tỷ đồng: Hé lộ bất ngờ về nơi phát hiện chiếc xe máy bị chôn

Liên quan đến vụ 2 đối tượng đi xe máy cướp ngân hàng, lấy đi 1,8 tỷ đồng rồi bỏ trốn xảy ra tại phòng Ngân hàng Vietcombank, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai hôm 19/1, ngày 25/1, cơ quan chức năng cho biết đã phát hiện một chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen, được cho là phương tiện mà 2 nghi phạm sử dụng trong vụ trong vụ cướp ngân hàng, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên.

Hiện trường nơi phát hiện một chiếc xe máy bị chôn dưới hố. (Ảnh: Dân trí)

Thông tin trên báo Tuổi trẻ Online cho biết, địa điểm phát hiện chiếc xe máy nói trên là một khu đất trống, cách phòng giao dịch nơi xảy ra vụ cướp khoảng 7km. Chiếc xe máy được chôn dưới hố đào hình chữ nhật, sâu khoảng 1m, hai bên thành hố được nẹp cây gỗ để làm khung phủ vật liệu che lấp ngụy trang phía trên.

Nhiều khả năng, để tính toán phi tang sau vụ cướp, các đối tượng đã đào hố chuẩn bị sẵn từ trước.

Lực lượng chức năng truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng. (Ảnh: Pháp luật TP.HCM)

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết thêm, chiều 25/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang truy xét các đối tượng. Cơ quan chức năng đã đang huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ tham gia truy xét nhiều nhà dân trên địa bàn phường Hội Phú và Diên Hồng để bắt các nghi phạm.

2 đối tượng trên đường tẩu thoát sau khi cướp số tiền 1,8 tỷ đồng.

Trước đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19/1, có 2 nam giới, 1 người mặc áo xe ôm công nghệ, người còn lại mặc áo khoác xanh, cả 2 đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, xông vào Phòng giao dịch Trà Bá (Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) rồi cầm súng đe dọa các nhân viên, lấy đi số tiền 1,8 tỷ đồng. 2 đối tượng sau đó lên xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, BKS 77G1 - 313.12 màu vàng đen để tẩu thoát.