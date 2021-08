Phát hiện cặp đôi thuê xe cứu thương "thông chốt" vào Hà Nội để kịp làm thủ tục du học

Vào khoảng 0h30' ngày 2/8/2021, tổ tuần tra địa bàn Công an phường Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Thiếu tá Nguyễn Huy Hiệp chỉ huy đang làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Mỹ Đình, thì phát hiện một xe cứu thương bật đèn hiệu chạy lòng vòng nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có 3 người gồm lái xe và hai hành khách, nhưng không có bệnh nhân nào.

Nhận định đây có thể là tình huống lái xe đã lợi dụng xe cứu thương để trở khách trái quy định, nên tổ công tác đã đưa người và phương tiện về công an phường để làm rõ.

Lái xe khai nhận dù biết hai hành khách không phải là bệnh nhân nhưng vẫn chở với giá 3 triệu đồng

Bước đầu lái xe Phạm Tấn Giang (SN 1977) trú tại Nam Đàn, Nghệ An khai nhận chở chị H.N. sinh năm 2000 (trú tại Bố Trạch, Quảng Bình) và anh N.H.K. sinh năm 2002 (trú tại Can Lộc, Hà Tĩnh,) đi từ thành phố Vinh đi Hà Nội với giá 3 triệu đồng.

Cặp đôi nam nữ khai nhận đã thuê xe cấp cứu từ Nghệ An ra Hà Nội để kịp làm thủ tục đi du học

Tại cơ quan công an, anh K. và chị N. đã trình bày với cơ quan công an lý do họ thuê xe cứu thương ra Hà Nội để kịp làm thủ tục đi du học tại Hàn Quốc.

Hai hành khách cũng đưa ra giấy xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với SARS-COV-2 do Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hà Tĩnh cấp ngày 1/8.

Hiện Công an phường Mỹ Đình II đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.