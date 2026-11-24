Nhắc đến tiến sĩ, nhiều người sẽ nghĩ ngay tới phòng thí nghiệm, giảng đường hay những công trình nghiên cứu. Đó là đích đến của hơn 20 năm đèn sách và thường đi kèm hình ảnh một công việc ổn định, đáng nể. Bởi vậy, khi một cặp đôi tiến sĩ ở Thanh Đảo (Trung Quốc) xuất hiện trong clip bày sạp bán hàng vỉa hè, cộng đồng mạng xứ Trung đã không khỏi bất ngờ. Câu chuyện từng gây xôn xao khắp mạng xã hội, đến nay vẫn được đem ra bàn tán mỗi khi nhắc tới chuyện học vị và cơm áo.

Trong đoạn clip từng lan truyền rộng rãi, cặp đôi hiện lên với hai vai trò khác hẳn nhau chỉ trong một ngày. Ban ngày, cả hai đi làm ở cơ quan như bao người khác. Đến khi tan sở, họ lại thay đồ, mang hàng ra vỉa hè bày bán.

Những món hàng cặp đôi bày bán đều nhỏ xinh, từ đồ trang sức làm thủ công, đồ ăn vặt cho đến món "đinh" của quầy là những chiếc kẹp tóc gắn mô hình món ăn mini. Kiểu phụ kiện ngộ nghĩnh này vốn được trẻ nhỏ lẫn người trẻ yêu thích, nên quầy hàng nhanh chóng thu hút khách ghé xem.

Những chiếc kẹp tóc hình món ăn mini là mặt hàng giúp quầy hàng của cặp đôi tiến sĩ đông khách (Ảnh chụp màn hình)

Theo lời chia sẻ của chính chủ, lúc bắt đầu, hai người chỉ muốn tìm chút việc để làm sau giờ hành chính, chuyện kiếm tiền gần như không nằm trong dự tính. Ai ngờ quầy hàng ngày một đông khách, thu nhập mỗi tháng có lúc lên tới 33.000 tệ (khoảng 127 triệu đồng)

Thú vị hơn, cặp đôi từng phải giấu lãnh đạo chuyện buôn bán sau giờ làm. Thế nhưng vị lãnh đạo hóa ra đã biết từ lâu và chẳng hề trách móc. Người này chỉ nhẹ nhàng cho biết, đã ngoài giờ làm việc thì coi như không thấy, "mở một mắt nhắm một mắt".

Chia sẻ về lựa chọn có phần khác người của mình, chàng trai thẳng thắn nói rằng dù học vị cao đến đâu, kiếm được tiền vẫn là điều quan trọng nhất. Bán hàng tuy mệt người nhưng lại giúp anh vui vẻ hơn, tính cách cũng trở nên cởi mở hơn trước. Còn cô gái lại có một lời nhắn nhủ khiến nhiều bạn trẻ thấy được tiếp thêm động lực. Cô cho rằng bất kể là việc gì, chỉ cần thật sự muốn làm thì cứ nhân lúc còn trẻ mà bắt tay vào, đừng sợ thất bại.

Ban ngày đi làm, buổi tối cặp đôi tiến sĩ lại ra vỉa hè bày sạp bán hàng (Ảnh minh họa: Tencent News)

Đoạn clip nhanh chóng lan rộng và khiến dân mạng chia thành nhiều phe. Không ít người dành lời khen cho cặp đôi, cho rằng thành công lớn nhất của hai người chính là dám gác lại sĩ diện lẫn tấm bằng tiến sĩ. Bởi trên thực tế, nhiều người dù muốn cũng không dám làm điều tương tự chỉ vì ngại ánh mắt người đời.

Bên cạnh những lời tán thưởng, cũng có không ít người tỏ ra hoài nghi. Họ cho rằng chỉ bán kẹp tóc mà kiếm hơn 120 triệu đồng mỗi tháng là điều khó tin, rất có thể con số này đã gộp cả tiền lương ở cơ quan. Một tài khoản còn hài hước "giải mã" rằng lương 32.900 tệ, bán hàng lãi thêm 100 tệ, cộng lại vừa tròn 33.000 tệ. Dẫu vậy, vẫn có người tính toán nghiêm túc hơn. Nếu giá vốn rất thấp mà mỗi chiếc bán được 10 đến 20 tệ, quầy hàng chỉ cần bán vài chục món mỗi ngày là hoàn toàn có thể đạt mức thu nhập ấy.

Một số khác lại nhìn câu chuyện ở góc độ nghiêm túc hơn. Họ đặt câu hỏi nếu cặp đôi làm trong khu vực nhà nước, việc kinh doanh bên ngoài liệu có vi phạm quy định. Còn nếu làm cho doanh nghiệp tư nhân, chuyện những tiến sĩ phải bán hàng thêm để tăng thu nhập có phải là sự lãng phí nhân tài hay không.

Câu chuyện của cặp đôi Thanh Đảo vẫn được nhắc lại cho đến nay, một phần cũng bởi bối cảnh giáo dục ở Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng. Năm 2025, nước này lần đầu tuyển sinh hơn 200.000 nghiên cứu sinh tiến sĩ, tăng khoảng 17,8% so với năm trước. Cũng trong năm này, số tiến sĩ tốt nghiệp lần đầu vượt mốc 100.000 người, đạt 112.900 người.

Số người có bằng tiến sĩ tăng mạnh, nhưng các trường đại học và viện nghiên cứu lại khó mở rộng vị trí với tốc độ tương tự. Vì thế, không ít tiến sĩ bắt đầu tìm đến doanh nghiệp, tự kinh doanh hoặc rẽ sang những con đường nằm ngoài giới học thuật.

Số tiến sĩ tốt nghiệp ở Trung Quốc năm 2025 lần đầu vượt mốc 100.000 người (Ảnh minh họa: Tencent News)

Dù vậy, chuyện bán hàng vỉa hè mà thu nhập hơn 120 triệu đồng mỗi tháng vẫn là trường hợp hiếm gặp. Phía sau những con số hấp dẫn được lan truyền trên mạng là rất nhiều quầy hàng chỉ đủ trang trải, thậm chí chật vật để duy trì. Buôn bán vỉa hè vốn là công việc vất vả, thành bại phụ thuộc vào vị trí, mặt hàng và cả sự bền bỉ của người bán.

Điều đáng học hỏi nhất ở cặp đôi theo nhiều người nằm ở tinh thần sẵn sàng thử điều mới, không để tấm bằng trở thành chiếc khung giới hạn chính mình. Học vị cao có thể mở ra nhiều cánh cửa, còn bước qua cánh cửa nào vẫn là lựa chọn của mỗi người.

Theo Sina Finance, Tencent News