Sáng 31-5, Công an phường Bắc Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính một thi thể được phát hiện tại khu vực Bãi Ngắn.

Trước đó, vào ngày 30-5, một số ngư dân trong lúc đi biển đã phát hiện thi thể người trong tình trạng phân hủy nặng tại khu vực gành đá hẻo lánh tiếp giáp biển thuộc Bãi Ngắn nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bắc Cam Ranh cùng các lực lượng liên quan đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra.

Ngư dân phát hiện bộ xương người ở gành đá

Theo ghi nhận ban đầu, thi thể đã phân hủy gần như hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương cùng một số mảnh quần áo đã phai màu, mục nát. Nạn nhân được xác định sơ bộ là nam giới.

Khu vực phát hiện bộ xương nằm trên gành đá ven biển hiểm trở, ít người qua lại nên việc phát hiện gặp nhiều khó khăn. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân và thời gian tử vong.

Công an phường Bắc Cam Ranh đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân hoặc các trường hợp mất tích trong thời gian qua, cần nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an gần nhất để hỗ trợ công tác điều tra, xác minh.