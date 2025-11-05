Là cặp đôi đình đám trong làng giải trí Việt, mọi động thái của vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh đều nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Thế nhưng từ đầu năm 2025 đến nay, trang fanpage 9,5 triệu người theo dõi của nữ ca sĩ Thuỷ Tiên chỉ đăng tải duy nhất 3 bài đăng. Trước đó, nữ ca sĩ vẫn cập nhật hình ảnh dự sự kiện, cuộc sống đời thường, cách chăm sóc sức khỏe trên trang cá nhân.

Chia sẻ trong bài viết cuối vào tháng 6/2025, Thuỷ Tiên cho biết: “Nửa năm rồi lười lên mạng xã hội, cũng lười up gì lên mạng xã hội. Lẽ ra tính nín dứt luôn rồi… nhưng đây là clip giải thích, thanh minh cho cảm xúc muốn hướng nội hết phần đời còn lại sau khi chồng tôi đăng dòng trạng thái mới hôm qua”.

Bài đăng cuối cùng của vợ chồng Thuỷ Tiên - Công Vinh vào tháng 6/2025

Tài khoản TikTok, Youtube hàng triệu người theo dõi của Thuỷ Tiên cũng rơi vào tình trạng “phủ bụi” dù mỗi video nữ ca sĩ đăng tải đều thu về lượt tương tác cao.

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh chỉ chia sẻ 1 bài đăng trên Facebook trong năm 2025 với hình ảnh du lịch cùng vợ. Từ bài đăng về chuyến du lịch này đến nay, cặp đôi không cập nhật thêm bất kỳ thông tin nào. Năm 2024, cựu tuyển thủ ĐTQG Việt Nam vẫn thường xuyên đăng các bài viết xoay quanh công việc huấn luyện viên của mình.

Dù hai vợ chồng giọng ca “Ngôi nhà hạnh phúc” ít xuất hiện trước công chúng từ sau ồn ào từ thiện, sự im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội trong một năm qua vẫn khiến cư dân mạng tò mò. Thuỷ Tiên gần như vắng mặt ở các sự kiện giải trí, không đi diễn mà chỉ tham gia một số show của nghệ sĩ, NTK thân thiết.

Những lần hiếm hoi Thuỷ Tiên - Công Vinh xuất hiện tại các sự kiện lớn cuối năm 2024, đầu năm 2025.

Thuỷ Tiên - Công Vinh bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2009 và về chung một nhà vào năm 2014. Chuyện tình của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhiều lần đối diện với tin đồn mâu thuẫn, ly hôn, cả hai nhanh chóng lên tiếng phủ nhận bằng những hình ảnh cho thấy hôn nhân vẫn ngọt ngào, mặn nồng.

"Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ hai bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng cho cặp đôi một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chả hiểu là ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin báo lá cải trên mạng nên sinh nghi hai vợ chồng ly hôn, quá khổ", nam cầu thủ từng chia sẻ năm ngoái.