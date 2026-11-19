Ngày 18/11, tờ Sohu đưa tin Angelababy vừa bị "team qua đường" bắt gặp đi cầu bình an ở Phổ Đà Sơn (Trung Quốc) cùng gia đình. Ngoài diện mạo trẻ trung, phong cách thời trang đời thường của Angelababy cũng khiến cư dân mạng chú ý. Dù chỉ diện một bộ đồ thể thao đơn giản, nữ diễn viên vẫn khéo léo tạo điểm nhấn bằng chiếc mũ lưỡi trai Chanel và một chiếc balo cùng thương hiệu có giá 41.000 NDT (hơn 140 triệu đồng).

Đáng chú ý, đi sát cạnh nữ diễn viên là 1 người đàn ông để tóc dài, bộ râu khá rậm rạp. Cư dân mạng lập tức phát hiện người đàn ông này từng cùng Angelababy tham dự hoạt động bán đồ gây quỹ từ thiện ở trường mẫu giáo của bé Tiểu Hải Miên - con trai của minh tinh xứ Hương Cảng và Huỳnh Hiểu Minh.

Xôn xao hình ảnh Angelababy đi cầu bình an cùng 1 người đàn ông. Ảnh: Sohu.

Người này cũng từng xuất hiện trong hoạt động ngoại khóa ở trường mẫu giáo cùng mẹ con Angelababy. Ảnh: Sina.

Ngay lập tức, dân tình không khỏi tò mò danh tính của người đàn ông, nghi vấn Angelababy đưa tình mới về ra mắt gia đình. Cách đây không lâu, từng có nguồn tin cho biết nữ diễn viên chuẩn bị tái hôn, làm đám cưới với nửa kia đại gia sau 4 năm tan vỡ với Huỳnh Hiểu Minh.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc lập tức làm sáng tỏ thông tin Angelababy có bạn trai mới. Theo tờ Sina, người đàn ông râu ria xồm xoàm xuất hiện như hình với bóng bên nữ diễn viết suốt thời gian qua không phải người yêu của Angelababy mà là em trai của minh tinh hàng đầu tên Dương Phàm, SN 1996. Thời gian gần đây, Dương Phàm thay đổi phong cách, để tóc dài và để râu trông phong trần nên công chúng nhìn không ra.

Hai chị em Angelababy và Dương Phàm vốn có mối quan hệ rất thân thiết, thậm chí từng cùng nhau chụp ảnh cho các tạp chí dành cho giới trẻ, đóng MV ca nhạc khi còn ở tuổi thiếu niên. Tuy nhiên, khác với chị gái theo đuổi con đường nghệ thuật, em trai Angelababy lựa chọn cuộc sống kín tiếng, không hoạt động trong giới giải trí. Sau khi chị gái ly hôn, Dương Phàm thường xuyên giúp Angelababy chăm sóc cháu trai.

Người đàn ông kè kè bên Angelababy suốt thời gian qua là em trai nữ diễn viên. Do Dương Phàm hiện tại để tóc dài, râu ria rậm rạp nên công chúng không nhận ra anh. Ảnh: Sina.

Dương Phàm sinh năm 1996, từng gây sốt khắp cộng đồng mạng xứ Trung bởi vẻ ngoài điển trai khi cùng chị gái chụp ảnh tạp chí, đóng MV ca nhạc. Ảnh: Sina.

Cuộc hôn nhân tan vỡ đầy đáng tiếc của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy

Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy từng là cặp đôi vàng quyền lực và đẹp đôi bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ. Bén duyên từ tháng 5/2010 nhưng phải 5 năm sau - tức năm 2015, cả hai mới chính thức công khai mối quan hệ, và viết nên cái kết viên mãn bằng một "đám cưới cổ tích" tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hôn lễ của cặp sao khi đó được ca tụng là sự kiện thế kỷ của showbiz châu Á với quy mô "vô tiền khoáng hậu".

Theo thống kê từ trang Sina, các tin tức xoay quanh ngày trọng đại của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy thu hút gần 5,92 tỷ lượt theo dõi trên khắp các nền tảng MXH. Nguồn tin trong giới tiết lộ, Huỳnh Hiểu Minh đã mạnh tay chi tới 200 triệu NDT (hơn 702 tỷ đồng) để biến người phụ nữ của mình thành nàng công chúa lộng lẫy nhất vào ngày trọng đại.

Hôn lễ thế kỷ trị giá hơn 700 tỷ đồng từng khiến cả châu Á ngưỡng mộ của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy. Ảnh: Sina.

Thế nhưng, câu chuyện cổ tích ấy lại sớm rạn nứt chỉ sau 3 năm chung sống. Từ năm 2018, công chúng liên tục soi ra dấu hiệu lạnh nhạt, giữ khoảng cách giữa hai ngôi sao. Đến năm 2022, cuộc hôn nhân từng làm tốn bao giấy mực báo giới chính thức khép lại. Không hề có những màn đấu tố ồn ào hay tranh chấp tài sản, quyền nuôi con, cặp đôi chọn cách chia tay đầy văn minh.

Theo tiết lộ từ trang Sohu, đằng sau sự êm thấm đó là một bản "hợp đồng ly hôn" gồm 10 điều khoản thép được cả hai ký kết, nhằm đảm bảo quý tử Tiểu Hải Miên được lớn lên trong môi trường đủ đầy, an toàn và không chịu bất kỳ tổn thương tâm lý nào:

Không tranh giành quyền nuôi con. Tuyệt đối không lôi kéo con cái vào những mâu thuẫn của người lớn. Không tranh chấp phân chia tài sản. Không tung tin bôi nhọ, làm tổn hại danh dự của đối phương, con cái và gia đình hai bên. Chi phí ăn học, sinh hoạt của Tiểu Hải Miên được chia đôi sòng phẳng 50-50. Luân phiên chăm sóc con trai vào mỗi dịp nghỉ hè, nghỉ đông. Lập danh sách đồ chơi và các chuyến du lịch hàng năm để phân chia người phụ trách cụ thể. Huỳnh Hiểu Minh chịu trách nhiệm kèm cặp, định hướng việc học hành cho con. Angelababy phụ trách chăm lo chuyện ăn mặc, sinh hoạt thường nhật của quý tử. Lắp đặt camera tại không gian sinh hoạt chung ở nhà hai bên và chia sẻ quyền truy cập để cả cha lẫn mẹ đều có thể dõi theo con mọi lúc mọi nơi.

10 điều khoản hậu ly hôn văn minh được cặp sao thiết lập để bảo vệ tuổi thơ của con trai Tiểu Hải Miên. Ảnh: Sina.

Dù duyên vợ chồng đã cạn, nhưng sợi dây tình cảm giữa Angelababy và gia đình nhà chồng cũ vẫn bền chặt. Từ cuối năm 2024, sau khi Huỳnh Hiểu Minh khép lại mối tình đầy tai tiếng với hot girl Diệp Kha, bố mẹ nam diễn viên đã nhiều lần thúc giục con trai tái hôn với vợ cũ. Thậm chí, họ còn tuyên bố thẳng thắn trước mặt con trai rằng cả đời này chỉ công nhận duy nhất một nàng dâu là Angelababy.

Nguồn tin thân cận cho biết, phụ huynh của tài tử Thần Điêu Đại Hiệp luôn day dứt và tiếc nuối trước sự đổ vỡ của hai con, bởi trong mắt họ, Angelababy là người phụ nữ hoàn hảo và xứng đôi nhất với Huỳnh Hiểu Minh. Suốt 4 năm sau ly hôn, cô vẫn được xem như ruột thịt trong nhà. Ngay cả khung ảnh cưới của cặp đôi vẫn được ông bà và bố mẹ nam tài tử trân trọng treo tại tư gia ở Thanh Đảo (Trung Quốc).

Sự tinh tế của Angelababy càng khiến công chúng nể phục qua câu chuyện vào năm 2025, khi em họ Huỳnh Hiểu Minh công khai gửi lời cảm ơn nữ diễn viên vì đã tặng vòng vàng nhân dịp thôi nôi con trai cô. Theo Sohu, chiếc vòng nặng khoảng 20 gram, trị giá hơn 12.000 NDT (gần 45 triệu đồng). Điểm đắt giá nằm ở chỗ, Angelababy gửi tặng món quà dưới danh nghĩa của con trai Tiểu Hải Miên chứ không phải tư cách "chị dâu cũ", vừa khéo léo giữ đúng chừng mực, vừa gửi gắm lời chúc "khóa chặt bình an" theo phong tục vùng Giang Nam. Giữa showbiz đầy thị phi, Angelababy trở thành trường hợp hiếm hoi ly hôn nhiều năm vẫn được nhà chồng cũ hết mực yêu thương, trân trọng.

Thực tế, mỹ nhân sinh năm 1989 vốn là "nàng dâu trong mơ" được mẹ Huỳnh Hiểu Minh chấm chọn ngay từ thuở con trai mới hẹn hò. Trước đó, những bóng hồng đình đám từng đi qua đời tài tử như Tần Lam hay Lý Phi Nhi đều không nhận được cái gật đầu từ mẹ và bà nội anh, dẫn đến kết cục chia tay chóng vánh. Bản thân Huỳnh Hiểu Minh cũng từng thừa nhận Angelababy mang nhiều nét tính cách giống hệt mẹ mình, và chính vì tình yêu thương sâu sắc dành cho đấng sinh thành nên anh luôn khao khát tìm một người bạn đời đúng chuẩn mực mà mẹ kỳ vọng.

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh luôn giữ ảnh cưới của hai con và mong mỏi ngày cặp đôi tái hợp. Ảnh: QQ.

Nguồn: Sina, Sohu